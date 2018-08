Eigentlich hatte K+S (ISIN DE000KSAG888) ja nur überzogene Erwartungen zurück in die Spur gebracht, als das Unternehmen kurz vor den Ergebnissen des zweiten Quartals darauf hinwies, dass man unter der in der Jahresprognose avisierten "deutlichen Steigerung" des Gewinns, den man 2018 anstrebt, nicht die im Schnitt 800 Millionen Euro erwarten möge, die die Analysten sich erhofften, sondern 640 bis 720 Millionen. Das mag deutlich weniger sein, aber es wäre immer noch eine "deutliche Steigerung" zu den 577 Millionen, die 2017 erreicht wurden. Trotzdem fiel die Aktie wie ein Stein, als dieses Statement des Unternehmens am 9. August abends herauskam. Jetzt könnte es aber doch genug sein mit dem Abgabedruck, oder?

Immerhin wurde die Aktie gleich noch einmal gedrückt, als am 14.8. die Quartalsbilanz nur das bestätigte, was K+S vorher avisierte. Also zweimal Abverkauf für eine Nachricht. Das wirkt, als sei es nun genug. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass die Aktie derzeit mit dem Tief des Vorjahres ringt, obwohl doch in 2018 mit steigenden Gewinnen gerechnet wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...