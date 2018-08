Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Verbraucher haben immer noch relativ wenig Vertrauen in die Nutzung mobiler Endgeräte, wenn es um Bankgeschäfte geht. Die Nutzungszahlen holen jedoch langsam auf, wie eine Umfrage der ING-Diba zeigt, die in 13 europäischen Ländern sowie Australien und den USA durchgeführt wurde. Im Jahr 2017 hatten noch gut 60 Prozent der Deutschen niemals Mobile Banking (per Smartphone, Tablet, Smart TV, Mobiltelefon etc.) genutzt. In diesem Jahr sind es nur noch 40 Prozent.

"Deutsche Verbraucher scheinen ihre Scheu vor Mobile Banking langsam, aber sicher zu verlieren", sagt Carsten Brzeski, Chefökonom der ING-DiBa. "Allerdings wird bei genauerem Blick deutlich, dass Konsumenten hierzulande vor allem Alternativen zum PC für ihre Bankgeschäfte nutzen, etwa Tablets oder Smart TVs, die bequem von der Couch aus verwendet werden können. Wenn es aber darum geht, von unterwegs aus Geld zu überweisen, etwa mit dem Smartphone, bleiben Deutsche weiterhin eher skeptisch - wie so oft geben Deutsche bei diesen Technologien an, Bedenken bei der Sicherheit zu haben."

Als Grund für die Nichtnutzung von Mobile Banking geben deutsche Konsumenten zu 64 Prozent Sicherheitsbedenken an - der höchste Wert der Umfrage und noch einmal eine Bestätigung des Klischees, dass Deutsche im Hinblick auf neue Technologien eher vorsichtig bis skeptisch sind, wenn es ums Geld geht.

Mobile Banking besteht in Deutschland vor allem im Einholen von Informationen, nicht im Durchführen von Transaktionen. Für den schnellen Kontostandscheck oder die Geldautomatensuche unterwegs werden die mobilen Geräte hierzulande fast ebenso gern genutzt wie im europäischen Durchschnitt. Soll aber Geld bewegt werden, sieht das anders aus: Für Umbuchungen und Überweisungen setzen die Deutschen stärker auf den vertrauten PC am heimischen Schreibtisch als Verbraucher anderswo in Europa.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 05:05 ET (09:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.