FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat sich an dem Fintech HQLAx beteiligt, um die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu stärken und auszuweiten. Der DAX-Konzern erwarb seinen Angaben zufolge für einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag eine Minderheitsbeteiligung an der HQLAx Sarl und will die Beteiligung Ende des Jahres voraussichtlich aufstocken. Nähere Angaben machte die Deutsche Börse AG dazu nicht.

HQLAx ist auf Lösungen für das Liquiditäts- und Sicherheitenmanagement für institutionelle Kunden auf den internationalen Wertpapierleihe- und Repo-Märkten spezialisiert. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam daran arbeiten, mit innovativen Technologien die Effizienz im fragmentierten Wertpapierleihemarkt zu erhöhen.

Als Teil der Transaktion werde die Deutsche Börse zwei Sitze im Vorstand von HQLAx erhalten. Philippe Seyll, verantwortlich für das globale Wertpapierleihegeschäft der Gruppe, und Jens Hachmeister, verantwortlich für die gruppenweite Entwicklung von Blockchain-Initiativen, werden diese übernehmen. DB1 Ventures, der Wagniskapitalarm der Deutschen Börse AG, werde die Transaktion begleiten.

August 28, 2018 05:08 ET (09:08 GMT)

