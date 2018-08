BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump verlieren die USA als Markt an Attraktivität für die deutschen Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham). Zwei von fünf befragten Firmen berichten, dass seit dem Handelskonflikt die Vereinigten Staaten an Anziehungskraft eingebüßt haben.

"Die Umfrage ist ein Warnsignal: Unternehmen brauchen Verlässlichkeit, Transparenz und vor allem einen Fahrplan zur Beilegung des Handelskonfliktes zwischen der EU und den USA", verlangte AmCham-Präsident Frank Sportolari anlässlich der Konferenz der deutschen Botschafter in Berlin. Dort will er gemeinsam mit Unternehmenslenkern, Politikern und Diplomaten über die US-Handelspolitik diskutieren.

Während die Strafzölle zunehmend abschreckend auf die deutsche Wirtschaft wirken, ist der Effekt durch die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union bei den US-Firmen noch nicht so ausgeprägt. Nur 20 Prozent der befragten Unternehmen finden, dass Deutschland wegen des Handelsstreits an Attraktivität eingebüßt hat.

Bisher hat allerdings nur eine Minderheit der Betriebe beiderseits des Atlantiks ihre Auslandsinvestitionen gesenkt. Nur 18 Prozent der deutschen und 6 Prozent der amerikanischen Unternehmen geben an, dass sie ihre Investitionspläne im jeweils anderen Land seit dem Handelskonflikt zurückgefahren haben.

Die jüngst erzielte Verabredung zwischen Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, den Handelskonflikt nicht weiter anzuheizen, wird in den Chefetagen skeptisch bewertet. Über zwei Drittel der Firmen rechnet nicht damit, dass sich daraus etwas Substanzielles ergeben wird.

Außenminister Heiko Maas kritisierte in seiner Rede auf der Konferenz die Handelspolitik der USA und Chinas gleichermaßen. "Im Handelskrieg zwischen den USA und China droht Europa, zum Kollateralschaden zu werden", mahnte der SPD-Politiker. Als Rezepte gegen die Machtpolitik der beiden Großmächte schlug der Minister ein geeintes Europa und den Abschluss von Handelsabkommen vor. Maas hatte kürzlich in einem Zeitungsbeitrag eine Neubestimmung des Verhältnisses mit den Vereinigten Staaten versucht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 05:09 ET (09:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.