Schwedischer Einzelhandelsumsatz dürfte sich im Juli erholen Bestätigt das CB-Verbrauchervertrauen den Rückgang der Michigan-Werte? API-Bericht möglicherweise entscheidend für den Ölmarkt

Nach einem üblichen ruhigen Montag werden den Anlegern am Dienstag einige interessante makroökonomische Veröffentlichungen angeboten. Der schwedische Einzelhandelsumsatz könnte am Morgen zu einer gewissen Volatilität bei der SEK führen, da die Anleger sehen möchten, ob die Daten vom Juli den letzten deutlichen Rückgang bestätigen. Abgesehen davon erhalten wir heute mehrere Berichte aus den USA, darunter die Warenhandelsbilanz und das CB-Verbrauchervertrauen (beachten Sie, dass der Wert der Uni-Michigan im August deutlich gefallen ist). Am Abend dürfte der wöchentliche API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen für Aufmerksamkeit sorgen. 9:30 Uhr | Schweden, Einzelhandelsumsätze (Juli): Die einzige makroökonomische Veröffentlichung aus Europa die heute interessant sein könnte. Die schwedischen Einzelhandelsumsätze enttäuschten die Anleger sehr, da sie im Juni einen Rückgang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...