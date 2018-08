Die Banken der Euro-Zone vergeben so viel Kredit wie seit zehn Jahren nicht mehr. Nicht nur Unternehmen profitieren von der EZB-Politik.

Die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) führt Experten zufolge dazu, dass deutlich mehr Kredite vergeben werden. Banken in der Euro-Zone gewährten Unternehmen im Juli 4,1 Prozent mehr Darlehen als vor Jahresfrist, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Das ist der höchste Zuwachs seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren. Im Juni hatte das Plus ebenfalls ...

