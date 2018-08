Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003) hat seine operativen Ergebnisse auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr 2018 mit einem Umsatz von rund 122,8 Millionen Euro (6M 2017: EUR 113,8 Mio.) voll erreicht und liegt für das Gesamtjahr 2018 im Plan.

Insbesondere das meteorologisch sehr gute zweite Quartal 2018 in Deutschland trug dazu bei, dass Encavis das meteorologisch schwächere erste Quartal 2018 ausgleichen konnte. Auf Basis des insgesamt guten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2018 bestätigt der Vorstand der Encavis AG erneut seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2018.

In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte die Encavis AG ihren Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres von 113,8 Millionen Euro auf 122,8 Millionen steigern (+8 %). Dabei sorgte insbesondere die erhöhte Sonneneinstrahlung in Deutschland im Mai und im Juni 2018 dafür, dass meteorologisch bedingte Umsatzeinbußen aus dem ersten Quartal 2018 wieder aufgeholt werden konnten. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im ersten Halbjahr 2018 auf 94,0 Millionen Euro nach 88,0 Millionen Euro im Vorjahr (+7 %). In Summe konnte das operative Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) mit rund 57,8 Millionen Euro das Niveau des Vergleichszeitraums 2017 (6M ...

