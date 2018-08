Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Augsburg/Frankfurt am Main (pts024/28.08.2018/11:25) - Nach der erfolgreichen Premiere der "WIN-Awards" im vergangenen Jahr haben die Vogel IT-Medien und das Women's IT Network auch 2018 dazu aufgerufen, Kandidatinnen für die Wahl der "IT-WOMEN OF THE YEAR 2018" zu nominieren. Der Award zeichnet innovative und erfolgreiche Unternehmerinnen, Managerinnen und Expertinnen im IT-Umfeld aus. Insgesamt 75 Frauen stehen nun in den sieben Kategorien Start Up, Young Leader, Business Innovation, Digital Transformation, Technical Innovation, Leadership sowie Oustanding Diversity Commitment zur Wahl. Unter https://www.fit-kongress.de/award kann bis zum 21. Oktober 2018 für die Siegerinnen der einzelnen Kategorien abgestimmt werden. Die Award-Verleihung findet am 29. November 2018 im Rahmen des Kongresses "Females in IT - Future of IT" (FIT) in der Villa Kennedy in Frankfurt/Main statt. Der "FIT-Kongress" richtet sich ausschließlich an Frauen und soll Unternehmerinnen, Managerinnen und Expertinnen aus dem IT-Umfeld die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen und sich über Chancen sowie Herausforderungen auszutauschen. Mit Keynotes von Vera Schneevoigt (Fujitsu), Ilka Friese (NTT DATA), Eva Mül-ler (Autorin, Journalistin) und Sabine Smentek (Staatssekretärin Berlin) sprechen erfolgreiche Frauen aus der IT über ihre Visionen. Viel Raum für Diskussionen und Erfahrungsaustausch bieten Formate wie Thinktanks, Roundtables sowie One-on-One-Meetings. Als Highlight werden im Rahmen einer feierlichen Abendgala die Reader's Choice WIN-Awards in sieben Kategorien verliehen. Weitere Information und Anmeldemöglichkeiten zum FIT-Kongress sowie zu den WIN-Awards finden Sie unter: https://www.fit-kongress.de Die Abstimmung finden Sie unter: https://www.fit-kongress.de/award Akkreditierung für Journalisten per Mail an: pressestelle@vogel.de In ihren Seminaren, Branchengipfeln und Kongressen bietet die Vogel IT-Akademie ( https://akademie.vogel-it.de ) IT-Entscheidern und -Partnern fokussiertes Wissen zu den Top-Themen der Informationstechnik. Die Akademie ist ein Geschäftsbereich der Vogel IT-Medien, Augsburg, eine 100prozentige Tochter der Vogel Communications Group. Die wichtigsten Medienmarken der Vogel IT-Medien sind IT-BUSINESS, eGovernmentComputing, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, DataCenter-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider und Storage-Insider. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Standort Berlin bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.akademie.vogel-it.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180828024

August 28, 2018 05:25 ET (09:25 GMT)