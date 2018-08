Zürich / Uzwil - Die Partner CREALOGIX und Bühler wurden für das Ausbildungsprogramm «ChocoGenius» mit dem Brandon Hall Group Gold Award in der Kategorie «Best Customer Training Programm» ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung würdigt den interaktiven Ansatz durch Videokurse: Komplexe Lerninhalte werden den Schokoladenproduzenten durch einen Coach und simulierte Real-Life-Situationen greifbar gemacht. Die cloudbasierte Lösung ermöglicht einen durchgängigen Wissenstransfer, führt zu einer effizienteren Störungsbehebung bei der Schokoladenherstellung und zu einer verbesserten, nachhaltigen Produktqualität. Der Anspruch von Bühler war es, Linienmitarbeitenden seiner Kunden einfachen Zugang zu den hochmodernen Schokoladenherstellungsmaschinen zu geben. Mit dem Spezialisten CREALOGIX hat der Technologiekonzern das umfassende und benutzerfreundliche Trainingsprogramm «ChocoGenius» entwickelt. Die Brandon Hall Excellence Awards in Learning zeichnete beide Unternehmen für ihre Lösung mit dem Gold Award in der Kategorie «Best Customer Training Programm» aus. Das System ist Teil eines Blended-Learning-Ansatzes, der webbasierte-Kurse mit Präsenzschulungen bei Bühler oder beim Kunden kombiniert.

«Joe» hilft weiter

Auf Tablets und Desktops geben Videos mit Coach «Joe» jedem neuen Maschinenbediener eine persönliche Einführung in sein Tätigkeitsgebiet. Zusätzlich visualisiert der interaktive Aufnahmestil komplexe Prozesse mit Animationen und Diagrammen. Mit virtuellen Trial-and-Error-Szenarien üben Maschinenbetreiber Best-Practice-Vorgänge und finden Unterstützung bei der Fehlerbehebung. «Das Training begleitet so Maschinen der gesamten Produktionslinie und vermittelt die Kunst der Schokoladenherstellung - dank der Cloudlösung überall und im eigenen Tempo. Mitarbeitende wissen so nicht nur, wie sie Schritte durchführen müssen, sondern auch warum», so Marcos Bobzin, Produktmanager Consumer Foods bei Bühler.

Double für CREALOGIX

