Die Investitionen von 4B in innovative Lösungen für Fenster und

Fassaden zahlen sich aus. Ein Jahr nach der Erneuerung der Produktion

im luzernischen Hochdorf lanciert der Marktführer im Rahmen seiner

Wachstumsstrategie mit einer barrierefreien Balkontür eine Schweizer

Marktneuheit. Bereits tüfteln die Ingenieure bei 4B weiter an der

Zukunft der Fenster, die schon bald sehr viel mehr können als heute.



Demografie und Digitalisierung sind auch in der Bau- und

Immobilienwirtschaft die zwei bedeutenden Megatrends. 4B trägt dem

bei der Umsetzung ihrer seit 2016 laufenden strategischen

Neuausrichtung Rechnung. Das Unternehmen hat dazu knapp 12 Millionen

Franken in die eigenen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten

investiert und bekennt sich damit nicht nur zum Werkplatz Schweiz,

sondern auch zu ihren traditionellen Stärken Innovation und

Fortschritt. Im Zuge sich verändernder Kundenbedürfnisse und

steigender Anforderungen an die Energieeffizienz spielen Fenster und

Fassaden in Zukunft vermehrt eine tragende Rolle für die Wohnqualität

und in der Gebäudetechnik.



Barrierefreie Balkontür: Vom Prototyp an der SWISSBAU zur

Marktreife



An der SWISSBAU im Januar 2018 erhielt 4B in der Fachwelt viel

Aufmerksamkeit mit der Präsentation ihres Prototyps einer

barrierefreien Balkontür. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen

dieses für die Schweiz absolute Novum im Markt lanciert. Ein

schwellenloser Durchgang, der den Innenraum von Gebäuden nahtlos mit

der Aussenwelt verbindet, erfordert für eine einwandfreie

Funktionsweise eine ausgeklügelte Technik. Jürgen Scandone, Leiter

Entwicklung betont: "Eine Balkontür muss stürmischem Regenwetter

standhalten. Gleichzeitig muss sie luftdicht sein, damit keine

Raumluft in die Konstruktion eindringt und eine hohe Schalldämmung

sichergestellt ist. Das stellt höchste Anforderungen an das

Dichtungssystem."



Stetig steigende Ansprüche verlangen einen klaren Kundenfokus



Mit ihrer Marktneuheit gelingt 4B die Beseitigung eines bisweilen

lästigen Alltagshindernisses. Die barrierefreie Balkontür bildet

einen Meilenstein in Sachen Wohnkultur und Wohnkomfort. Sie kommt den

Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft entgegen und sorgt ganz

allgemein für eine Erleichterung in allen Lebenslagen. Fabiana Grilli

Mühlebach, Leiterin Marketing & Communication unterstreicht: "Die

Bedürfnisse der Menschen verändern sich. Unsere Produkte und

Dienstleistungen müssen darum immer mehr neuen und unterschiedlichen

Ansprüchen Rechnung tragen. Aus dieser Einsicht heraus haben wir

unsere KOMFORT-Philosophie entwickelt." Die Balkontür ohne Schwelle

bildet dabei erst den Anfang einer Serie von Produkten und

Dienstleistungen für mehr Komfort.



Am Puls der Zeit: Die Zukunft des Fensters beziehungsweise die

Fenster der Zukunft



Parallel dazu tüfteln die Ingenieure von 4B weiter an der Zukunft

des Fensters bzw. am Fenster der Zukunft. Bodo Gräbner, Leiter

Innovation ist überzeugt: "Schon sehr bald werden unsere Fenster viel

mehr können, als wir uns bisher gewohnt waren und erwarteten. Der

Einsatz integrierter Sensoren, die Verwendung von intelligentem Glas

oder Sprachsteuerungen, wie wir sie aus anderen Bereichen bereits

kennen, eröffnen ganz neue Möglichkeiten im Fenster- und

Fassadenbau." Dazu ein paar Beispiele:



- Sensoren: Integrierte Sensoren erkennen, ob ein Fenster offen

oder geschlossen ist und melden Einbruchversuche. Oder sie

beurteilen die Luftqualität und geben so wichtige Hinweise für

die Gesundheit der Bewohner. Die Beurteilung der Luftqualität

lässt sich mit automatischem Lüften koppeln, indem ein per Funk

gesteuerter Motor die entsprechenden Fenstereinstellungen

vornimmt.



- Intelligentes Glas: Fenster werden sich in Zukunft je nach

Sonnenstand selbstständig verdunkeln. Unabhängig von

Wettereinflüssen bleibt so das Raumklima konstant. Solche

Anwendungen sind insbesondere für Spitäler, Pflege- oder

Altersheime sowie für Bürogebäude interessant. Eine weitere

Innovation ist das Umschalten des Badezimmerfensters per

Knopfdruck von transparent auf Milchglas. In Sekundenschnelle

entsteht auf diese Weise die gewünschte Privatsphäre.



- Sprachsteuerung: Über Sprachbefehle ist es möglich, Fenster «von

Geisterhand» zu bedienen. Ähnlich wie man es heute schon von

Anwendungen aus manchen Autos kennt. An der SWISSBAU 2018 hat 4B

bereits erste konkrete Beispiele von Sprachsteuerungen

präsentiert. Auch diese Entwicklung geht weiter.



Erfahren Sie mehr: www.4-b.ch/komfort und www.4-b.ch



Über 4B: 4B ist ein führendes, auf Fenster und Fassaden

fokussiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hochdorf (LU) und 10

Niederlassungen in allen Landesteilen. Es bietet seinen Kunden ein

integriertes Angebot an Fenstern und Türen mit umfassenden Service

und Dienstleistungen im Bereich von Gebäudehüllen. Das Unternehmen

befindet sich im Besitz der Familie Bachmann und entstand 1896 aus

der gleichnamigen Schreinerei. Heute beschäftigt 4B mehr als 600

Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 170 Millionen

Franken.



Kontakt:

Fabiana Grilli Mühlebach

Leiterin Marketing & Communication

041 914 52 28 oder fabiana.grilli@4-b.ch