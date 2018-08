Unterföhring (ots) -



Willkommen in der "Promi-Schleuder"! Schauspielerin Jana Pallaske und die ehemalige Spielerfrau Sabia Boulahrouz werden in der zweiten Folge von "Global Gladiators" (Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben) ordentlich durchgewirbelt. Sie werden in die Luft geschossen und müssen aus 20 Metern Höhe mit einem Ball einen Dosenturm zu Fall bringen - bei 45 Grad in der knallenden Sonne. "Ich freue mich, dass Du fliegst und diese Chance hast, ich wünsche Dir ganz viel Spaß", ermuntert Sabias Teammitglied Joey Heindle seine prominente Mitstreiterin.



Doch für Sabia Boulahrouz endet die Aufgabe im Fiasko: Noch in der Luft wimmert die 40-Jährige: "Mir ist so schrecklich übel!" Sie erbricht sich und muss abrechen. Die Hitze und das Schleudern in der Luft bringen ihren Körper an seine Grenzen. Teamkollegin und Actionmodel Miriam Höller: "Ich kenne diese Situation und ich habe sofort gesehen: Das ist Überforderung, das ist Kreislaufkollaps und das ist eine totale Übelkeit - und das ist eine ganz schlechte Mischung!"



"Global Gladiators", am Donnerstag, 30. August 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben



