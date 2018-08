Hamburg (ots) - Mit rund 50 namhaften Partnern aus Mode, Beauty, Food, Living und Lifestyle startet Deutschlands größte Frauenzeitschrift BRIGITTE in die nächsten BRIGITTE SHOPPING DAYS. Vom 29. August bis zum 16. September 2018 können die BRIGITTE-Leserinnen und -Userinnen bereits zum vierten Mal mit der BRIGITTE Shopping Days-Karte über zwei Wochen zahlreiche Rabatte und Aktionen nutzen. Eingekauft werden kann im Handel sowie in Online-Shops. Im Magazin werden die exklusiven Vorteile und alle teilnehmenden Partner in einem 32-seitigen Shopping-Special vorgestellt. Auf BRIGITTE.de wird die Vorteilswelt ebenso umfangreich aufbereitet, und auch mobil und per App sind alle wichtigen Informationen abrufbar. Die BRIGITTE Shopping Days-Karte liegt der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE bei (19/2018, ab 29. August im Handel), diese enthält auch das Shopping-Special.



Beliebte Marken wie Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), About You, Galeria Kaufhof, Yves Rocher, Impressionen, Hess Natur und Home 24 nehmen an den BRIGITTE SHOPPING DAYS teil. Die Shopping-Karte wird einfach beim Bezahlen in den teilnehmenden Geschäften vorgezeigt. Wer lieber von zu Hause oder unterwegs shoppt, findet im Magazin und in der BRIGITTE-App die Rabattcodes der teilnehmenden Marken, die beim Einkaufen im Online-Shop angegeben werden müssen. Die SHOPPING DAYS werden von einer Werbekampagne in Print und Online begleitet.



Iliane Weiß, Gruner + Jahr Publisher WOMEN: "Die BRIGITTE SHOPPING DAYS haben sich bereits im zweiten Jahr als gesetzte Größe sowohl bei unseren Leserinnen als auch bei unseren Anzeigenkunden etabliert. Diese Akzeptanz und die Tatsache, dass wir zum wiederholten Male so viele tolle Marken von unserem Konzept überzeugen konnten, freut uns sehr."



