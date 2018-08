Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Volkswagen, Daimler, Siemens Healthineers, Aurora Cannabis, Canopy Growth, The Green Organic Dutchman und Medigene. Tesla bleibt nun doch an der Börse. Die Tesla-Kritiker werfen Elon Musk vor, den Rückzug von Anfang an nicht wirklich gewollt zu haben, die Tesla-Aktionäre freuen sich, weil sie nun die Möglichkeit haben, mit der Aktie mehr zu erzielen als die 420 Dollar, die im Rahmen einer Privatisierung gezahlt worden wären. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die Perspektiven von Volkswagen und Daimler im Bereich Elektroautos, um den TecDAX-Highflyer Siemans Healthineers und um die neue Fantasie bei Cannabis-Aktien. Und wie sind eigentlich die weiteren Aussichten für Medigene? Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.