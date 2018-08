Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053245 heruntergeladen

werden -



Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) ist gut unterwegs. Im ersten Halbjahr 2018 haben die

Auftragseingänge im Vergleich zur Vorjahresperiode um +24,1 Prozent

und die Umsätze um +16,4 Prozent zugenommen. Die Güterexporte stiegen

im ersten Halbjahr 2018 um +7,5 Prozent und erreichten einen Wert von

34,8 Milliarden Franken. Die gute Geschäftsentwicklung dürfte noch

sechs bis zwölf Monate anhalten. Danach könnte es zu einer Abflachung

der Konjunktur kommen. Eine der grössten Herausforderungen in den

kommenden Jahren ist der zunehmende Fachkräftemangel. Im neuen GAV

der MEM-Industrie wurden verschiedene Massnahmen verankert, um dieser

Herausforderung zu begegnen. Zudem gilt es, den möglichst

diskriminierungsfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt und zu den übrigen

Weltmärkten langfristig zu erhalten. Swissmem fordert deshalb den

Bundesrat auf, die Verhandlungen für ein Rahmenabkommen mit der EU

noch in diesem Jahr zum Abschluss zu bringen. Im Weiteren lehnt

Swissmem die im September zur Abstimmung kommende Fair Food- und die

Ernährungssouveränitäts-Initiative ab.



Die Auftragseingänge in der Schweizer MEM-Industrie stiegen im

zweiten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahresquartal um +24,2

Prozent. Über das gesamte erste Semester betrachtet, wuchsen die

Bestellungseingänge um +24,1 Prozent. Auch die Umsätze in der

MEM-Industrie stiegen im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zur

Vorjahresperiode um +16,3 Prozent. Insgesamt erhöhten sie sich im

ersten Semester um +16,4 Prozent. Die Indexwerte bei den

Auftragseingängen und dem Umsatz erreichten im ersten Halbjahr 2018

im Schnitt die höchsten Werte seit zehn Jahren.



Im ersten Quartal 2018 arbeiteten 325'500 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Schweizer MEM-Industrie. Das sind 2,6 Prozent mehr

als in der Vorjahresperiode. Die Beschäftigungszahlen aus dem zweiten

Quartal 2018, welche vom BfS erhoben werden, liegen noch nicht vor.

Die Kapazitätsauslastung der MEM-Betriebe erreichte im zweiten

Quartal 91,9 Prozent und lag damit deutlich über dem langjährigen

Durchschnitt von 86,4 Prozent.



Exportwachstum in allen Absatzregionen



Die Güterexporte der MEM-Industrie stiegen gemäss den Zahlen der

Eidgenössischen Zollverwaltung im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich

zur Vorjahresperiode um +7,5 Prozent und erreichten einen Warenwert

von 34,8 Milliarden Franken. Die Güterausfuhren wuchsen in allen

wichtigen Absatzmärkten und Produktbereichen. Besonders erfreulich

entwickelten sich die Exporte in die EU (+9,1%) und in die USA

(+7,3%). Deutlich schwächer fiel der Exportzuwachs nach Asien aus

(+1,5%). Zwar stiegen die Ausfuhren nach China um +10,8 Prozent, die

rückläufigen Exporte in die übrigen asiatischen Länder und vor allem

in den Mittleren Osten drückten jedoch auf das Gesamtergebnis für

Asien. Betrachtet man die einzelnen Produktbereiche, so erhöhten sich

die Ausfuhren bei den Metallen um +11,1 Prozent, dem Maschinenbau um

+9,2 Prozent, den Präzisionsinstrumenten um +7,9 Prozent und der

Elektrotechnik/Elektronik um +7,0 Prozent.



Erfreuliche Gesamtlage



Die Lage der Schweizer MEM-Industrie präsentiert sich insgesamt

als sehr erfreulich. Das wirkt sich auch auf die Beschäftigung aus.

Innerhalb nur eines Jahres hat die MEM-Industrie zwei Drittel der

durch die Aufhebung des Mindestkurses verursachten Jobverluste wieder

wettgemacht. Hans Hess, Präsident Swissmem, sagt: «Ich freue mich

sehr, dass es dem Gros der MEM-Firmen wieder besser geht. Ich gehe

davon aus, dass die gute Geschäftsentwicklung noch sechs bis zwölf

Monate anhalten wird. Danach könnte es zu einer Abflachung der

Konjunktur kommen, zumal frühzyklische Branchen bereits eine

Verlangsamung der Wachstumsdynamik verspüren.» Die Unternehmerinnen

und Unternehmer in der Swissmem-Mitgliedschaft sehen dies ähnlich. In

den kommenden 12 Monaten rechnen gemäss der jüngsten Befragung 51

Prozent der Unternehmer mit gleichbleibenden Aufträgen aus dem

Ausland. Die Anzahl jener, die höhere Bestellungen erwarten, hat sich

hingegen im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem ersten Quartal um 12

Prozentpunkte reduziert (Q1/18: 48% / Q2/18: 36%).



Herausforderungen Fachkräftemangel und Marktzugang



Eine der grössten Herausforderungen für die Schweizer

MEM-Industrie in den kommenden Jahren ist der Fachkräftemangel.

Swissmem arbeitet deshalb mit Hochdruck an ihrer

Umschulungsinitiative, welche Erwachsene mit einer abgeschlossenen

Erstausbildung eine Zweitausbildung in einem neuen Berufsfeld

ermöglichen soll. Darüber hinaus sind im neuen GAV der MEM-Industrie

verschiedene Massnahmen zur Förderung und Weiterbildung der

Mitarbeitenden verankert worden, welche die Attraktivität der

MEM-Branche als Arbeitgeberin erhöhen. Er enthält auch Empfehlungen,

wie die Arbeitsmarktfähigkeit von jungen Menschen, Frauen und älteren

Mitarbeitenden gezielt unterstützt sowie die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf verbessert werden soll. Dies alles soll mithelfen,

der MEM-Industrie auch künftig genügend qualifizierte Fachkräfte

sicherzustellen.



Im Weiteren ist derzeit der Freihandel innen- und weltpolitisch

unter grossem Druck. Angesichts der Tatsache, dass die Schweizer

MEM-Industrie 80 Prozent ihrer Güter exportiert, hat für Swissmem die

Sicherung respektive der Ausbau des möglichst diskriminierungsfreien

Zugangs zu den weltweiten Absatzmärkten die höchste Priorität. Aus

diesem Grund stellt sich Swissmem gegen die Fair Food sowie die

Ernährungssourveränitäts-Initiative. Sie verletzen WTO-Regeln,

gefährden bestehende Handelsabkommen und erschweren den Abschluss

neuer Freihandelsabkommen.



Der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt der MEM-Industrie ist die

EU. Der ausgezeichnete Zugang zum europäischen Binnenmarkt muss

deshalb erhalten bleiben und die Rechtssicherheit erhöht werden.

Dafür braucht die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU. Swissmem

fordert den Bundesrat auf, die entsprechenden Verhandlungen mit der

EU noch in diesem Jahr zum Abschluss zu bringen. Hans Hess sagt dazu:

«Die Wirtschaft braucht Klarheit in dieser Frage.»



Originaltext: Swissmem

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053245

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053245.rss2



Kontakt:

Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation

Tel. +41 44 384 48 50 / Mobile +41 79 580 04 84

E-Mail i.zimmermann@swissmem.ch



Philippe Cordonier, Responsable Suisse romande

Tel. +41 21 613 35 85 / Mobile +41 79 644 46 77

E-Mail p.cordonier@swissmem.ch