DAX - Die Wall Street beflügelt

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Das Fazit der gestrigen Einschätzung zum DAX lautete: "Der Rücksetzer findet aktuell Unterstützung im Bereich der Vorwochenhochs bei 12.430/45 Punkten. Wird diese Unterstützung unterboten droht ein schnelles Schließen der heutigen Aufwärtskurslücke und ein direkter Durchmarsch Richtung 12.350 Punkte und tiefer. Hält die angesprochene Unterstützung im Bereich der Vorwochenhochs bei 12.430/45 Punkten haben die Bullen noch eine Chance für einen erneuten Versuch, die 12.500er Marke zu überwinden. Die Zeit läuft aber langsam ab."

Die Entscheidung wurde der Wall Street überlassen und fiel zu Gunsten der Bullen aus. Der Index stieg am Nachmittag deutlich an und legt auch heute weiter zu.

Wie gestern im Bereich 12.500 Punkte wurde der deutsche Leitindex heute Vormittag erneut an einer runden Marke wieder verkauft - diesmall 100 Punkte höher an der 12.600er Marke. Ein bullisches Eigenleben kann dem Index daher weiter nicht attestiert werden.

Sollte es an der Wall Street mal zu einer Korrektur kommen dürfte den DAX-Bullen zügig die Luft ausgehen. Unterhalb von 12.500 Punkten wird der Index interessant für die Shortseite.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.08.2018 -28.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 -28.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX1JTK 25,91 9.975 4,86 28.09.2018 DAX Index HX1JVD 10,42 11.525 12,12 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.08.2018; 11:15 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 7,04 13.241 17,71 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 15,38 14.075 8,13 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.08.2018; 11:15 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Die Wall Street beflügelt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).