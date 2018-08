Leipzig (ots) - Im Tatort "Die harte Kern" (AT) werden die Kommissare Kira Dorn und Lessing zu flüchtigen Verdächtigen auf der Jagd nach dem wahren Täter.



Am 28. August 2018 beginnen in Weimar und Umgebung die Dreharbeiten des neuen MDR-Tatorts "Die harte Kern" (AT).



Die Ermittlungen im neunten Weimarer Fall bringen Lessing hinter Gitter. Er soll den Schrottplatzbesitzer Harald Knopp getötet haben. Um Lessings Unschuld zu beweisen, muss Kira Dorn sich nicht nur mit der Sonderermittlerin Eva Kern und Knopps missratener Familie herumschlagen, sondern auch mit dem Gott des Unheils. Es gibt nur einen Weg, das Komplott zu durchkreuzen: Kira muss ihren Mann aus dem Knast holen.



An der Seite von Kira Dorn und Lessing ermitteln Thorsten Merten als Kommissariatsleiter Kurt Stich und Arndt Schwering-Sohnrey als Polizist Lupo. In weiteren Rollen sind u. a. Nina Proll, Heiko Pinkowski, Katharina Marie Schubert, Marc Hosemann, Julika Jenkins, Jan Messutat und Pegah Ferydoni zu sehen.



Die Dreharbeiten laufen voraussichtlich bis Ende September 2018.



Inhalt: Kommissar Lessing (Christian Ulmen) bringt den Schrottplatzbesitzer Harald Knopp (Heiko Pinkowski) vor Gericht: Er soll vor fünfzehn Jahren eine Kunstsammlerin ermordet haben. Knopp präsentiert im Prozess überraschend den Neffen der Ermordeten, Rainer Falk (Jan Messutat), als Entlastungszeugen und wird freigesprochen. Kurz darauf findet Lessing Knopps Leiche. Weil der tödliche Schuss aus seiner Dienstwaffe abgegeben wurde, gerät der Kommissar unter Mordverdacht. Lessing bekommt es mit einer Beamtin der Internen Ermittlung zu tun, mit der nicht gut Kirschen essen ist: Eva Kern (Nina Proll) ist eine ehemalige Kollegin von Kurt Stich (Thorsten Merten). Lessing landet in einer Zelle, Kira Dorn (Nora Tschirner) wird wegen Befangenheit von der Ermittlung abgezogen. Unterstützt vom frischverliebten Polizisten Lupo (Arndt Schwering-Sohnrey), setzt sie dennoch alles daran, Lessings Unschuld zu beweisen. Dabei trifft sie auf Georg Knopp (Marc Hosemann), den Bruder des Mordopfers, und dessen Frau Hannah (Katharina Marie Schubert), die von einem eigenen Theater träumen. Harald Knopps Ehefrau Birte (Julika Jenkins) hatte ihren Mann trotz des Freispruchs verlassen und irrt jetzt durch den Nebel der Esoterik. Sie ist überzeugt davon, dass der Gott des Unheils für ihre ganze Misere verantwortlich ist. Bald überschlagen sich die Ereignisse. Um ihre Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu schnappen, müssen Kira Dorn und Lessing vor den Kollegen fliehen.



"Die harte Kern" (AT) stammt aus der Feder von Murmel Clausen und Andreas Pflüger. Regie führt Helena Hufnagel. Die Produzentin ist Nanni Erben, Producerin Adrienne Fuhr. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler.



Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks.



Das Drehstartfoto zu "Die harte Kern (AT)" steht ab dem 30. August unter www.ardfoto.de zur Verfügung.



