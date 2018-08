BERLIN (Dow Jones)--Die Entwicklung neuer Ansatzpunkte für die wirtschaftlichen Beziehungen ist einer der Schwerpunkte der Afrika-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Senegal, Ghana und Nigeria. Die am Mittwoch beginnende dreitägige Reise reihe sich in die intensiven Kontakte der Regierung und der Kanzlerin mit afrikanischen Repräsentanten ein, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Merkel wird den Angaben zufolge von einer elfköpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die Ankündigung großer Investitionsprojekte sei nicht zu erwarten.

In allen drei Ländern gebe es demokratisch gewählte Regierungen, betonte ein hoher Regierungsbeamter. Gleichzeitig handele es sich um Herkunftsländer mit Migranten, die es nach Europa ziehe. Gerade deshalb sei es wichtig, die Wirtschaft in diesen Ländern zu entwickeln, um Fluchtursachen zu beseitigen.

China ist schon da

Deutschland muss bei seinen Bemühungen, in Afrika wirtschaftlich Fuß zu fassen, gegen mächtige Konkurrenz ankämpfen, wie ein Diplomat betonte. Es gebe beispielsweise "eine starke Bedeutung von China" als Kooperationspartner in der Wirtschaft. Aber auch die Türkei sei stark engagiert, besonders im Senegal.

Die deutsche Wirtschaftsdelegation wird nach Regierungsangaben unter anderen die Bereiche Elektrifizierung, Automatisierung, Wasserwirtschaft, Digitalisierung und Erneuerbare Energien abdecken. Geplant sind demnach mehrere Arbeitsessen mit Wirtschaftsvertretern aus den drei Ländern.

Die Ärmsten der Armen

Im Senegal trifft die deutsche Delegation auf schwierige wirtschaftliche Verhältnisse. Das Land ist eines der ärmsten Afrikas, das Pro-Kopf-BIP beläuft sich auf etwa 1.000 US-Dollar im Jahr. Immerhin kann der Senegal von diesem niedrigen Niveau aus laut IWF auf ein vergleichsweise hohes Wachstum von 7,2 Prozent im Jahr 2017 verweisen. Für dieses Jahr und die nächsten Jahre werden ähnliche Zahlen erwartet. Deutschland exportierte 2017 nach Regierungsangaben Waren für 117 Millionen Euro in den Senegal und bezog Güter für 17,3 Millionen Euro.

In Ghana wird Merkel den Angaben zufolge unter anderem ein Startup-Zentrum besuchen. Die Wirtschaft des Landes wächst laut IWF um 8,4 Prozent. In den nächsten Jahren wird ein Wachstum zwischen 6 und 7 Prozent erwartet.

Nigeria ist die größte Volkswirtschaft auf dem Besuchszettel von Merkel. Das Wirtschaftsvolumen beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 376 Milliarden US-Dollar, das Handelsvolumen mit Deutschland betrug 2,5 Milliarden Euro 2017. Nigeria hat rund 190 Millionen Menschen und ist ein Land mit hohem Bevölkerungswachstum. Das Wirtschaftswachstum ist laut IWF-Schätzung in diesem Jahr mit 0,8 Prozent eher bescheiden. In den beiden nächsten Jahren wird ein Wirtschaftsplus um die zwei Prozent erwartet.

Afrika-Verein regt Fonds an

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft begrüßte Merkels Reise als "ein gutes Signal - sowohl an die deutsche Wirtschaft als auch an unsere afrikanischen Partner". Der Vorsitzende Stefan Liebing erklärte weiter, das wirtschaftliche Engagement deutscher Unternehmen in Afrika sei in letzter Zeit deutlich gestiegen: "Im laufenden Jahr wird die deutsche Wirtschaft Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro beschließen." Zurückzuführen sei der Erfolg auch auf die erleichterten Bedingungen für Exportkreditgarantien in einer Reihe von afrikanischen Staaten. "Das zeigt, was möglich ist, wenn Mittelständler vom Bund unterstützt werden", erklärte Liebing.

Liebing regte die Schaffung eines Fonds mit einem Volumen von etwa einer Milliarde Euro an. "Dieser könnte die Wirtschaft mit Krediten, Zuschüssen und Garantien bei entwicklungsrelevanten Investitionen und Handelsaktivitäten unterstützen", erklärte er. In den Niederlanden beispielsweise gebe es einen ähnlichen Fonds mit 700 Millionen Euro Volumen.

