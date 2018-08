Sixt ist Deutschlands größter Autovermieter. Das erfolgreiche Geschäftsmodell wird seit ein paar Jahren erfolgreich auf andere Märkte übertragen. So baut das Unternehmen die Präsenz in den europäischen Urlaubsregionen und in den USA aus und erobert dort aggressiv Marktanteile. Das stark wachsende Auslandsgeschäft beschert Sixt im 1. Halbjahr ein neues Rekordergebnis. Der Umsatz stieg um 10,8% auf 1,4 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg um 285% auf 281 Millionen Euro.

Darin enthalten ist ein Sondererlös aus dem Verkauf der Anteile des Mobilitätsdienstes DriveNow an BMW. Doch auch ohne diesen Sondererlös wäre der Gewinn überproportional angestiegen. Das operative Ergebnis liegt 26,1% höher als im Vorjahr.

