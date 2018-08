Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein köstlicher Duft liegt in der Luft - Deutschlands größte Kochshow "The Taste" geht ab Mittwoch, 10. Oktober 2018, um 20:15 Uhr in eine neue Runde. Die Starköche Cornelia Poletto, Frank Rosin, Roland Trettl und Alexander Herrmann - inzwischen dreifacher Löffel-Champion - suchen nach dem perfekten Geschmack komprimiert auf dem legendären weißen Porzellanlöffel. Welche Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland können sich einen Platz in einem der Teams sichern? Wer erhält am Ende ein eigenes Kochbuch und das Preisgeld von 50.000 Euro? Produziert wird "The Taste" von der RedSeven Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1.



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2