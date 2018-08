Aarau (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100007871 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007871 -



Die NAB wächst strategiekonform, übertrifft den Geschäftserfolg

gegenüber dem Vorjahr um 8.1% und steigerte den Halbjahresgewinn um

7.6% auf CHF 65.0 Mio. Das Anlagegeschäft ist dank der grossen

Nachfrage nach den MyNAB Anlagepaketen und dem anhaltendem

Netto-Neugeld-Zufluss (NNA) von CHF 398.3 Mio. weiter gewachsen. Bei

den Ausleihungen wuchs die NAB bei den Hypotheken an Private um CHF

139.9 Mio. und bei den Finanzierungen von KMU im Aargau.



«Dank dem grossen Vertrauen der Aargauer Bevölkerung in unsere

Beratung konnten wir ein starkes operatives Ergebnis erzielen, das

8.1% über dem Vorjahr liegt. Bei den Privatkunden im

Hypothekargeschäft wachsen wir strategiekonform und unsere

Anlage-kompetenz wurde von der BILANZ als einzige Bank in der Schweiz

zum achten Mal in Folge prämiert. Deshalb wurde die NAB mit dem

Gütesiegel "langjähriger Qualitätsleader" ausgezeichnet», fasst

Roland Herrmann, CEO der NAB, das starke Halbjahresergebnis zusammen.



Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft übertrifft Vorjahr



Der Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft von CHF 165.7 Mio.

stieg gegenüber dem guten Vorjahr um 0.7% auf CHF 1.2 Mio. Das zeigt,

dass die Erträge breit abgestützt sind und die NAB in ihrem

Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden im Aargau plangemäss

wächst.



Stabiles Zinsengeschäft



Der Bruttoerfolg im Zinsengeschäft konnte trotz schwierigem Umfeld

mit Negativzinsen dank der sehr guten Qualität des Kreditportfolios

mit CHF 113.3 Mio. (+ 0.6%) auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.



Positives Kommissionsgeschäft



Aufgrund der grossen Nachfrage im Anlagegeschäft ist das

Kommissions-und Dienstleistungsgeschäft um CHF 2,4 Mio. auf CHF 34.7

Mio. gestiegen, was einem Anstieg von 7.4% entspricht.



Starkes Handelsgeschäft



Der Erfolg im Handelsgeschäft von CHF 13.6 Mio. stieg deutlich um

CHF 2.1 Mio. (+ 18.3%). Grund dafür ist die gestiegene Nachfrage nach

Beratungen und Absicherungstransaktionen der Firmenkunden vor dem

Hintergrund des guten Wirtschaftsgangs und der höheren Volatilität an

den Devisenmärkten.



Sinkender Geschäftsaufwand



Die NAB senkte den Geschäftsaufwand von CHF 84,1 Mio. aufgrund von

Effizienzsteigerungen und einem strikten Kostenmanagement gegenüber

dem Vorjahr um CHF 3,2 Mio. oder 3.7%. Die NAB bleibt mit

persönlicher Beratung in 26 Geschäftsstellen lokal stark verankert

und modernisiert laufend ihr Geschäftsstellennetz. Trotz Reduktion

der Kostenbasis investierte die NAB weiter in

Digitalisierungs-projekte und hat zudem mit zahlreichen

Neueinstellungen die zentrale Kundenberatung ausgebaut.



Ausgezeichnetes operatives Ergebnis



Der Geschäftserfolg beträgt CHF 79.9 Mio. und legte gegenüber dem

Vorjahr deutlich um 8.1% zu. Der Halbjahresgewinn von CHF 65.0 Mio.

liegt über dem guten Vorjahr und stieg um 7.6%.



Starke Eigenkapitalausstattung



Mit einem Eigenkapital von CHF 1.48 Mrd. verfügt die NAB über eine

starke Eigenkapitalbasis. Die Gesamtkapitalquote (TCR) von 15.8%

liegt deutlich über den regulatorisch geforderten 12.9%. Die

Liquiditätsquote (LCR-Quote) liegt mit 113% ebenfalls deutlich über

der regulatorischen Anforderung von 90%.



Anhaltender Netto-Neugeld-Zufluss (NNA)



In den ersten sechs Monaten 2018 vertrauten viele Kundinnen und

Kunden der NAB Netto-Neugelder (NNA) in der Höhe von CHF 398.3 Mio.

an. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf die Fokussierung auf

das Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden im Kanton Aargau und

den damit verbundenen Verzicht der Weiterführung des Geschäfts mit

externen Vermögensverwaltern zurückzuführen. Erfreulich ist die

Struktur der Neugelder: Die Herkunft der Gelder von Privat- und

Private-Banking-Kunden ist sehr breit abgestützt und ohne grosse

Einzelpositionen.



Stabile Kundeneinlagen



Die Kundeneinlagen von CHF 13.0 Mrd. (-0.5%) bewegen sich

praktisch unverändert auf Vorjahresniveau. Die Abnahme, aufgrund des

Verzichts der Weiterführung des Geschäfts mit externen

Vermögensverwaltern, konnte mit einer breit abgestützten Zunahme der

Kundengelder in den Kernsegmenten Privat- und Firmenkunden beinahe

kompensiert werden.



Grosse Nachfrage nach Anlageberatung



MyNAB Anlegen erfreut sich einer ungebrochen hohen Nachfrage. Dank

über 9000 abgeschlossenen MyNAB-Anlagelösungen stieg das Volumen auf

CHF 2.1 Mrd., was einer Steigerung um 31 % gegenüber der

Vorjahresperiode entspricht. Das Volumen der

Vermögensverwaltungsmandate erhöhte sich um 8.2% auf CHF 4.1 Mrd.



Ausgezeichnete Anlagekompetenz



Insgesamt betreut die NAB Kundenvermögen (AuM) in der Höhe von CHF

17.9 Mrd., was ebenfalls die ausgezeichnete Anlagekompetenz der NAB

unterstreicht. Diese wurde vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» als

einzige Bank in der Schweiz zum achten Mal in Folge prämiert: Im

Frühling wurde die NAB deshalb mit dem Gütesiegel "langjähriger

Qualitäts-leader" ausgezeichnet.



Bevorzugte Kreditpartnerin für Private und KMU im Aargau



Die NAB ist bei den Ausleihungen wie geplant in ihren

Kernsegmenten gewachsen: Die Hypotheken an Private erhöhten sich um

CHF 139.9 Mio. und die NAB ist auch bei den Finanzierungen von KMU im

Aargau gewachsen. Obwohl die NAB ihr Portefeuille bei grossen

ausserkantonalen Renditeobjekten bereinigt hat, sind die

Hypothekarforderungen mit CHF 18,7 Mrd. (+/- 0.0%) im ersten Halbjahr

2018 stabil geblieben. Die NAB hält konsequent an ihrer nachhaltigen

Strategie fest, Wohneigentum und Firmen im Kanton Aargau zu

finanzieren. «Die NAB beurteilt den Aargauer Immobilienmarkt

weiterhin verhalten kritisch, wobei es grosse regionale Unterschiede

gibt. Der Leerstand von Mietwohnungen nimmt bei anhaltend hoher

Bautätigkeit zu», sagt CEO Roland Herrmann.



Prognose



«Ungeachtet der derzeitigen geopolitischen Risiken verleihen der

globale, synchrone Konjunkturaufschwung und der schwächere Franken

dem Schweizer Wirtschaftswachstum Rückenwind. Wir gehen davon aus,

dass der private Konsum bei stabiler Inflation eine Wachstumsstütze

bleiben wird, die Arbeitslosenquote weiter sinkt und sich die

Schweizer Wirtschaft auch im zweiten Halbjahr 2018 solide entwickeln

wird. Darum erwarte ich für die NAB ein gutes Jahresergebnis», führt

Herrmann weiter aus.



Kennzahlen 1. Halbjahr 2018 in CHF



Erfolg aus dem o. Bankgeschäft 165.7 Mio. (+ 0.7%) Bruttoerfolg

Zinsgeschäft 113.3 Mio. (+ 0.6%) Kommissions- und DL-Geschäft 34.7

Mio. (+ 7.4%) Erfolg Handelsgeschäft 13.6 Mio. (+ 18.3%)

Geschäftsaufwand 84.1 Mio. (- 3.7%) Geschäftserfolg 79.9 Mio. (+

8.1%) Halbjahresgewinn 65.0 Mio. (+ 7.6%)



Kundeneinlagen 13.0 Mrd. (- 0.5%) Netto-Neugelder 398.3 Mio. (-

28.9%) Netto-Wachstum Privathypotheken 139.9 Mio. (+ 71.4%)



Beilagen



Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2018 Bilanz per 30.06.2018



Originaltext: NEUE AARGAUER BANK

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007871

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007871.rss2

ISIN: CH0003977193



Kontakt:

Roland Teuscher, Mediensprecher Telefon 062 838 86 53,

roland.teuscher@nab.ch

www.nab.ch/medienmitteilungen