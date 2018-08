Hier geht's zum Video

100 Prozent Kursplus in einem Jahr - was geht da realistisch betrachtet noch bei Wirecard? Wirecard, so munkelt man laut, hat Chancen auf den DAX-Aufstieg im September. Darüber hinaus erhöhte das Unternehmen bereits zum zweiten Mal die Prognosen. Doch es ist sportlich bewertet....