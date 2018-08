Vor zweieinhalb Wochen habe ich Ihnen hier von überraschenden Börsenrückzugsplänen des amerikanischen Elektro-Auto-Herstellers Tesla berichtet. Hier noch einmal die Chronologie der Ereignisse, bevor ich gleich auf die neuesten Entwicklungen eingehe:

Am 7. August hatte Tesla-Chef Elon Musk über den Kurznachrichtendienst Twitter folgende aufsehenerregende Nachricht verbreitet: "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured."

Das bedeutet frei übersetzt: Ich denke darüber ... (Rolf Morrien)

