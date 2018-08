Der Euro hat am Dienstag in einem schwankungsanfälligen Handel zugelegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1707 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Ende Juli. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1633 Dollar festgesetzt.

Auslöser der Euro-Gewinne war der auf breiter Front schwächelnde US-Dollar. Ein konkreter Grund dafür war zunächst nicht ersichtlich. Am Morgen hatte der Dollar noch von der bilateralen Handelsvereinigung zwischen den USA und Mexiko profitiert. Analysten bewerteten das Ergebnis jedoch zwiespältig: "Es verhindert einen Handelskrieg, bedeutet in der Summe aber ein gewisses Zurückdrehen der Globalisierung, zumindest in der Industrie", urteilte Christoph Balz von der Commerzbank.

Trotz des schwächeren Dollar stand die türkische Lira gegenüber der US-Währung weiter unter Druck. Gegen Mittag verlor die Lira zum Dollar 1,5 Prozent. Seit Wochenbeginn betragen die Verluste 3,7 Prozent. Vergangene Woche war die Lira wesentlich stabiler gewesen, allerdings waren auch die türkischen Finanzmärkte ferienbedingt geschlossen.

Am Nachmittag dürften amerikanische Konjunkturdaten Beachtung finden. Veröffentlicht werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen./bgf/jsl/stk

