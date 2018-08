Köln (ots) -



Passend zum Schulstart gibt es im App Store eine unterhaltsame neue Kinder-App mit der Kopfrechnen zum Kinderspiel wird: Fiete Math Climber.



In Fiete Math Climber rechnet man, um eine Treppe zu erklimmen. Löst man eine Aufgabe richtig, gehts eine Stufe hoch. Löst man sie falsch, gehts wieder eine Stufe runter.



Dieses einfache Spielprinzip ist so unterhaltsam verpackt, dass Kinder mit großer Begeisterung in kürzester Zeit hunderte Aufgaben lösen.



Wer selbst schon einmal mit einem Kind rechnen geübt hat weiß: Das wäre auf Papier unmöglich!



So funktioniert es



Die endlose Treppe ist unterteilt in Level. Jedes Level besteht aus 100 Aufgaben.



Das Erreichen des nächsten Levels ist ein wichtiges Zwischenziel, das die Motivation steigert.



Ausserdem können Eltern und Lehrer so verabreden wie viel die Kinder rechnen sollen.



Auf jeder neu erklommenen Stufe sammelt man Münzen oder Bonuselemente ein, die entweder mehrere Münzen beinhalten oder Bomben freischalten.



Mit den erspielten Münzen können sich die Kinder im Shop süße Figuren freischalten. Das sorgt für lange anhaltenden Spaß und weckt den Ehrgeiz auch die teuersten Figuren zu sammeln.



Mit den freigeschalteten Bomben kann man dagegen Aufgaben einfach überspringen. Und auch das hat seinen Sinn: Um das Lernen zu einem Spiel zu machen, braucht es Selbstbestimmung. Mit Hilfe der Bomben können Kinder auftretende Hindernisse selbständig überwinden und bleiben so länger motiviert.



Die Schwierigkeit steigt, basierend auf dem Spielerfolg des Kindes, langsam aber stetig an. Damit wird sicher gestellt, dass die Aufgaben lösbare Herausforderungen darstellen.



Die Schwierigkeit kann aber auch vom Kind während des Spiels selbst bestimmt werden.



Ein Algorithmus hilft Probleme zu erkennen



Ein integrierter Analyse-Algorithmus zeigt versteckte Probleme und Talente des Kindes und stellt aufgrund dieser Analyse passende Übungen bereit.



Alle gerechneten Aufgaben und die jeweilige Zeit pro Aufgabe werden darüber hinaus in einer übersichtlichen Liste gespeichert. Statistiken helfen, den Fortschritt über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten.



Diese Funktionen helfen Eltern und Lehrern dabei, besser zu verstehen wo ein Kind noch Hilfe benötigt.



Alle so erstellten Daten sind nur auf dem eigenen Gerät gespeichert.



Die App motiviert Kinder Kopfrechnen zu üben. Sie ist perfekt für das tägliche Training zwischendurch geeignet.



Die einfache und klare Mechanik und das spielerische Sounddesign machen großen Spaß und man entwickelt unglaublichen Ehrgeiz, denn man will ja unbedingt auch noch das nächste Level erreichen.



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2zyq_Be5SS0 Apple App Store: http://ots.de/5MQiaP Google Play: http://ots.de/VCWzK6



Presskit: http://ahoiii.com/press/sheet.php?p=fiete_math_climber



