Frankfurt am Main (pts031/28.08.2018/12:30) - Das Kuratorium der International School of Management (ISM) hat ein neues Mitglied. Dr. Roland Egerer ist Geschäftsführender Gesellschafter bei FEP Frankfurt Equitypartner und bereichert die Expertenrunde mit seiner Erfahrung aus dem Bereich Finanzwirtschaft und Mittelstand. Mit der Zusammenarbeit möchte die Hochschule das lokale Netzwerk am Standort Frankfurt stärken und konsequent an der Weiterentwicklung der Studienprogramme arbeiten. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Private Equity Industrie bringt das neue Kuratoriumsmitglied Dr. Roland Egerer in das Netzwerk der ISM ein. "Das Studienangebot der ISM umfasst mehrere Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzen, die vor allem am Standort Frankfurt sehr gefragt sind", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. "Die Kuratoriumsmitgliedschaft von Frankfurt Equitypartner ist für die Hochschule ein wichtiger Schritt um die Kontakte zur Finanzwirtschaft vor Ort auszubauen und neue Kooperationen zu schließen." In enger Zusammenarbeit mit den Kuratoren arbeitet die ISM kontinuierlich an der Modernisierung und Praxisorientierung der Studieninhalte. Durch das Expertennetzwerk werden jedes Semester verschiedene Projekte umgesetzt - darunter Workshops, Exkursionen und Vortragsveranstaltungen. Auch Dr. Roland Egerer, der vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführender Gesellschafter bei FEP sechs Jahre als Senior Partner für Quadriga Capital und 15 Jahre für die Deutsche Beteiligungs AG tätig war, sieht die Kooperation mit der ISM als Chance. "Ich freue mich auf den gemeinsamen Dialog innerhalb des Kuratoriums und leiste gerne einen Beitrag aus meiner Private Equity Praxis, um das Bildungsangebot der ISM weiterzuentwickeln", so Egerer. FEP Frankfurt Equitypartner GmbH ist eine Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Strukturierung, Investition und perspektivische Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen, vorwiegend aus dem Industriebereich. Hintergrund des Investitionsansatzes sind Familiennachfolgelösungen oder die Herauslösung aus Konzernen, welche meist direkt mit den heutigen Gesellschaftern erarbeitet werden. Weiterhin agiert FEP als Business Angel für Geschäftsmodelle mit Digitalisierungsfokus. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180828031

