Die Erholung im EUR/USD war vor allem in der letzten Handelswoche massiv. Sie brachte das Währungspaar an einen interessanten Punkt, den ich in meiner letzten Chartanalyse als Ziel der Gegenbewegung herausgearbeitet hatte. Somit möchte ich hierzu ein Update geben. Kurzfristiges EUR/USD Momentum Beim Blick auf das Chartbild der letzten Tage sieht man im EUR/USD ein deutliches Momentum auf der Oberseite. ...

