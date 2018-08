München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



innocent frischt die Super Smoothie Range mit einem neuen Rezept auf: Der "Energise Tropical", mit Ananas und weißer Guave, ab September im Kühlregal.



- Food-Bloggerin, Ernährungsberaterin, Food-Stylistin und Kolumnistin Lynn Hoefer über ihre persönlichen Energiehelden und welche Lebensmittel uns kraftvoll im Alltag unterstützen.



Hat uns die sommerliche Sonne gerade noch mit viel Vitamin D versorgt, steht der Herbst schon in den Startlöchern und die Tage werden wieder kürzer. Viele wünschen sich dann die Energie und das Sommer-Sonne-Feeling aus den heißen Monaten zurück. innocent verrät, mit welchen Tricks das ganz einfach geht: Von Lebensmitteln, die echte Energiequellen und -lieferanten sind, bis hin zu Tipps der Ernährungsberaterin Lynn Hoefer.



Der Neue im Kühlregal: innocent Super Smoothie Energise Tropical



Das beliebte und vielgekaufte Energise Super Smoothie Rezept bekommt einen tropischen Bruder: Mit Ananas, weißer Guave und Limette bringt innocent das tropische Lebensgefühl in den herbstlichen Alltag. Wie auch das restliche Super Smoothie Sortiment ist der Smoothie mit Extra-Vitaminen verfeinert und hilft so mit Extra-Energie durch den Herbst zu kommen. So ist der Super Smoothie mit den Vitaminen B1, B2, B3, B6, C & E angereichert.



Hol Dir Extra-Power zum Durchstarten mit den innocent Super Smoothies



Vielen Menschen fällt es schwer sich im Alltag ausgewogen zu ernähren und ihre tägliche Energiebilanz mit gesunden Lebensmitteln und ausreichend Vitaminen auszubalancieren. Einen praktischen, schnellen Beitrag können hier die funktionalen Smoothies von innocent leisten: "Unsere Super Smoothies sind Smoothies mit dem gewissen Extra: mit Vitaminen, mit extra Leinsamen oder extra Soja-Protein. Die Rezepte sind besonders darauf abgestimmt, unseren Konsumenten einen gesundheitlichen Zusatznutzen zu liefern und als kleiner, köstlicher Vitamin-Boost durch den Herbst zu begleiten.", erklärt Christina Grohe, Senior Brand Manager für Deutschland, das Produktkonzept hinter den Super Smoothies. Super Smoothies sorgen also für die Extra-Power, wenn Obst alleine mal nicht reicht. Im Nachmittagstief beispielsweise oder morgens, wenn sich der Schlaf nur ganz schwer abschütteln lässt. Wie es sich für einen innocent Smoothie gehört, kommen auch die Super Smoothies ganz ohne zugesetzten Zucker, Konservierungsstoffe, Konzentrate oder andere komische Sachen aus.



Mit Energie und Kraft durch den Alltag



Die Food-Bloggerin, ganzheitliche Ernährungsberaterin, Food-Stylistin und Kolumnistin Lynn Hoefer(1) verrät, wie wir durch eine ausgewogene Ernährung Energie und Kraft für den Alltag gewinnen können: "Der Körper kann aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten Energie gewinnen. Am leichtesten zieht der Körper seine Energie aus komplexen Kohlenhydraten wie Ballaststoffen. Im Gegensatz zu simplen Kohlenhydraten - wie Weißbrot oder Pasta aus Weißmehl -, steigt der Blutzuckerspiegel bei Zufuhr von komplexen Kohlenhydraten nur langsam an und fällt ebenso langsam wieder ab. Ballaststoffe liefern folglich die nachhaltigste Energie unter den Kohlenhydraten: Sie halten uns länger satt und halten unser Energielevel länger hoch, wodurch wir nicht in das bekannte Mittagstief fallen. Gute Ballaststoffquellen sind beispielsweise Gemüse, Beeren und Obst, getrocknete Früchte, Samen und Kerne, Nüsse, Hirse oder Quinoa und Hülsenfrüchte.", so Hoefer. "Auch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind lebenswichtige Substanzen. Da sie unser Körper jedoch größtenteils nicht selbst produzieren kann, sollten wir sie täglich über die Nahrung aufnehmen. Eine optimale Versorgung an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen erreichen wir durch eine ausgewogene Ernährung reich an Gemüse, Obst, Nüssen, Kernen und Saaten sowie Hirse oder Quinoa.", erklärt die Food-Bloggerin weiter.



(1)Lynn Hoefer ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und Bloggerin. Die gesundheitlichen Tipps in dieser Pressemitteilung ersetzen keine medizinische Therapie. Bei akuten gesundheitlichen Problemen sollte ein Arzt konsultiert werden.



Über innocent



Die Geschichte von innocent begann 1998 in London. Die Freunde Richard, Jon und Adam hatten die Idee, sich mit der Produktion von Smoothies selbstständig zu machen. Sie kauften fuer 500 Pfund Obst, machten daraus Smoothies und boten diese zum Test bei einem Jazz-Festival an. Vor ihrem Stand hing ein Schild mit der Frage: "Sollen wir unsere Jobs aufgeben, um weiter Smoothies zu machen?" Darunter hatten sie zwei Muelleimer aufgestellt, auf einem stand "Ja", auf dem anderen "Nein". So sollten die Besucher mit den leeren Flaschen abstimmen. Sonntagabend war der "Ja"-Eimer voll mit leeren Flaschen. Montag gingen sie zur Arbeit und kuendigten ihre Jobs, um innocent zu gruenden. Heute ist innocent europaweiter Smoothie- und Saft-Marktfuehrer. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Alle Fruechte stammen von Farmen, die auf Arbeiter und Umwelt achtgeben; einige Farmen sind bereits durch die Rainforest Alliance zertifiziert. Darueber hinaus leistet innocent Pionierarbeit in den Bereichen CO2- und Wasser-Fußabdruck und setzt auch beim Thema Verpackung auf Nachhaltigkeit. inno-cent spendet jährlich 10 % des Gewinns an gemeinnuetzige Zwecke. Ein Großteil der Summe kommt der innocent foundation zugute, einer eigenen Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Hunger der Welt zu lindern.



OTS: innocent GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76273 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76273.rss2



Pressekontakt: Christina Grohe innocent Deutschland GmbH presse@innocentdrinks.de www.innocentdrinks.de



Anna Grobe achtung! GmbH anna.grobe@achtung.de Telefon: +49 40 45 02 10-715



Pressefotos https://www.innocentdrinks.de/presse/fotos-und-logos