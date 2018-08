Die Commerzbank hat das Kursziel für Uniper von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Nach der jüngsten Investorenveranstaltung sei sie mit ihren Prognosen für den Versorger vorsichtiger geworden, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie reflektiere damit die Marktschwäche in Russland./ajx/la Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-08-28/13:07

ISIN: DE000UNSE018