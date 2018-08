Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der japanischen Handelsbilanz zeigten für den Berichtsmonat Juli ein für nahezu alle Beobachter unerwartet hohes Defizit von 231,2 Mrd. JPY, so die Analysten der Nord LB.Diese Entwicklung sei noch keine Auswirkungen der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium. In der Tat habe vor allem der höhere Ölpreis zu einem nominalen Anstieg der Importe geführt. Einige interessierte Beobachter hätten wohl auch mit einem zumindest etwas stärkeren Wachstum der Exporte des Landes gerechnet. Die aktuellen Daten würden daher von manchen Marktteilnehmern als Enttäuschung gewertet. Die Gespräche zwischen den USA und China müssten nun genau beobachtet werden - eine Verschärfung des Handelskrieges zwischen Washington und Peking würde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit größere Kollateralschäden in Tokio auslösen. Die US-Handelspolitik müsste in einem solchen Szenario zwangsläufig zu einer nachhaltigeren Belastung für die Wirtschaft Japans werden. Im Umkehrschluss würde die Ökonomie des Landes der aufgehenden Sonne aber natürlich auch spürbar von einer Einigung zwischen Peking und Washington profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...