Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat ein unbeauftragtes Rating über die Adolf Würth GmbH & Co. KG erstellt und auf A festgelegt. Der Ausblick ist stabil.Die Adolf Würth GmbH & Co KG (Würth) sei seit vielen Jahren Weltmarktführer im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial, was das Kerngeschäft der WÜRTH-Gruppe abbilde. Die WÜRTH-Gruppe sei mit mehr als 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten und beschäftige insgesamt rund 70.000 Mitarbeiter, von denen rund 32.000 im Außendienst tätig seien. ...

