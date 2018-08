Die Evotec-Aktien haben ihren steilen Aufwärtstrend am Dienstag vorerst gestoppt und sind aufgrund von Gewinnmitnahmen deutlich abgebröckelt. Gegen Mittag notierten die Papiere des Biotech-Unternehmens am TecDax-Ende 4,22 Prozent tiefer bei 21,55 Euro. Am Morgen hatten sie mit 22,78 Euro noch den höchsten Stand seit Mai 2001 erreicht. Allein seit Anfang Mai waren die Anteilsscheine des Hamburger Auftrags- und Wirkstoffforschers damit um fast 60 Prozent gestiegen. Evotec hatte in den vergangenen Tagen zwei weitere Kooperationen bekanntgegeben, darunter eine mit dem dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk ./edh/fba

ISIN DE0005664809

AXC0139 2018-08-28/13:28