Zürich - Mit dem Ende der Sommerferienzeit hat sich der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wieder dynamischer gezeigt als in den Vorwochen. Im Fokus standen Energiewerte. Der Sektor wird von weiter steigenden Strompreisen beflügelt.

Das Gesamtvolumen erholte sich auf ein normalisiertes Niveau und legte im Vorwochenvergleich um mehr als das Fünffache auf 3,32 Millionen Franken zu. Auch die Anzahl der Abschlüsse verbesserte sich deutlich auf 108 von 53. Derweil sank der ZKB KMU Index um 0,5 Prozent auf 1'399,27 Punkte, belastet von Tourismusaktien.

Auf der Verliererseite war denn auch der Titel der Rigibahnen mit lediglich einem Abschluss der grösste Verlierer mit einem Minus von 11,8 Prozent. Die Aktien der Pilatus Bahnen verloren 5,2 Prozent. Dahinter büssten die Aktien der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen mit mehr Volumen und Transaktionen 4,1 Prozent ein. Die Papiere der acrevis Bank sanken mit sieben Abschlüssen um 2,5 Prozent.

Die Welinvest-Valoren führten die Gewinnerseite mit +2,1 Prozent an, allerdings mit nur einem Abschluss. Bei den NZZ-Aktien gab es vier Abschlüsse. Der Titel beendete die Handelswoche mit einem Plus von 1 Prozent. Die Mediengruppe legte kürzlich ihre Halbjahreszahlen vor. Demnach lag der Ertrag bei 203 Millionen Franken (4,1 Prozent). Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 11,3 Millionen nach 12,8 Millionen Franken im Vorjahr.

Volumenstärkster Titel war nach längerer Zeit wieder einmal Reishauer. Die Inhaberaktien generierten in zwei Transaktionen gut 1,02 Millionen Franken, während die Namenaktien in einem Abschluss 397'500 Franken umsetzten. Dazwischen erzielten die WWZ-Papiere in neun Trades 517'135 Franken.

Die Nachrichtenlage war geprägt von Unternehmensergebnissen. Die Industriegruppe Rapid Holding wuchs im ersten Semester 2018 profitabel. Der Nettoumsatz legte um rund einen Fünftel zu. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 4,2 Millionen nach 3,4 Millionen Franken. Die Nachfrage nahm in allen Märkten zu.

Repower steigerte die Gesamtleistung zwar deutlich um 16 Prozent, schloss das Halbjahr aber mit einem Gewinn von 225'000 Franken tiefer als in der Vorjahresperiode ab. Im Vorjahr lag der Überschuss noch bei 952'000 Franken.

In finanzielle Schwierigkeiten gerieten gemäss Geschäftsbericht 2017/18 die Klosters-Madrisa Bergbahnen. Die Einnahmen sowohl im Personentransport als auch in der Gastronomie konnten im Vergleich zum Vorjahr zwar gesteigert werden. Bei einem Betriebsertrag von total 7,8 Millionen Franken schaute aber per Saldo ein Verlust von etwas über 900'000 Franken heraus.

Unternehmensnachrichten

Die Industriegruppe Rapid Holding AG ist im ersten Halbjahr profitabel gewachsen. Insbesondere im Export wuchs das Unternehmen überproportional und auch die Währungsentwicklung wirkte positiv.

Der Nettoumsatz legte um rund ein Fünftel auf 28,6 Millionen Franken zu. Der operative Gewinn (EBIT) und der Reingewinn verdoppelten sich in der Folge auf 4,2 Millionen und 3,4 Millionen.

Die Nachfrage habe in allen Märkten zugenommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im grösseren der beiden Bereiche, der Land- und Kommunaltechnik (Einachsgeräte), nahmen die Verkäufe in der Schweiz um 11 Prozent und der Export um 44 Prozent zu. Stark zugelegt hat die Nachfrage aus der Landwirtschaft mit der saisonalen Konzentration auf den Frühling, während der Bereich Kommunaltechnik stagnierte.

Die Verkäufe in der Handelssparte Traktoren und Spezialfahrzeuge waren erneut rückläufig. Aufgrund strategischer Überlegungen wird der Vertrieb von Nilfisk-Geräten per Mitte Jahr eingestellt. Der Bereich Contract Manufacturing (Fertigungsaufträge für Industriekunden) profitierte vom gesunden wirtschaftlichen Umfeld und steigerte den Umsatz markant, heisst es weiter.

Rapid erwartet für das gesamte Geschäftsjahr ein leicht tieferes Geschäftsergebnis als

