Der Goldpreis kann seine Erholung auch heute fortsetzen. Die Analysten der Commerzbank rechnen damit, dass es bald zu einem Short Squeeze kommt und sehen bis Jahresende einen Anstieg der Unzennotiz auf 1.300 US-Dollar.

Fünf Gründe, warum der Goldpreis so stark gefallen ist

Die Erholung des Goldpreises hat sich auch gestern fortgesetzt. In der Spitze kostete eine Unze sogar schon wieder 1.213 Dollar. Damit hat sich Gold binnen dreier Handelstage um 4 Prozent verteuert. Einzig der starke US-Aktienmarkt, der gestern neue Rekorde verzeichnete, dürfte derzeit einen weiteren Anstieg verhindern. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Das Rohstoffteam der Commerzbank sieht in dem Ausverkauf der vergangenen Monate nicht den US-Dollar-Anstieg als Hauptgrund. Dieser könne nur bedingt den Absturz erklären, es sei nur einer von fünf wichtigen Faktoren. Im Weiteren sehen die Analysten die trotz des Handelskrieges und vieler Krisenherde starken Aktienmärkte sowie die Verkäufe bei ETF-Anlegern als preismindernd an. Allein in den sieben Wochen bis Mitte August wurden 70 Tonnen aus den Goldfonds verkauft. Die meisten Verkäufer stammen aus Nordamerika, wo insbesondere im Juli viel Geld aus den Gold-ETF an den die Aktienmärkte geflossen sei. Ein wichtiger Faktor sei auch die Währungskrise in den Schwellenländern. Da der Goldpreis in diesen Staaten nicht so stark fiel wie in Dollar, sprang die Nachfrage zunächst nicht so stark an. Erst in den vergangenen Tagen gab es wieder mehr Käufe aus wichtigen Goldländern wie Indien oder China. In der Türkei hat sich Gold seit Jahresbeginn um etwa 50 Prozent verteuert. Dadurch ist die noch im Winter robuste Nachfrage eingebrochen.

Short-Spekulanten als wichtigster Faktor

