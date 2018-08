Endlich gibt es wieder gute Nachrichten von IOTA: Nach den internen Streitigkeiten rücken wieder die Produkte der Foundation in den Fokus. Zu Jahresbeginn gab es die erste Version der Trinity Wallet für mobile Endgeräte, nun folgt die Desktop-Version. An den Börsen springt der Kurs kräftig an, IOTA schafft sogar wieder den Sprung in die Top ...

Den vollständigen Artikel lesen ...