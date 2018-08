Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.901,10 +0,09% +6,87% Euro-Stoxx-50 3.454,14 -0,05% -1,42% Stoxx-50 3.077,77 -0,12% -3,15% DAX 12.548,90 +0,08% -2,85% FTSE 7.602,89 +0,34% -1,43% CAC 5.489,22 +0,18% +3,33% Nikkei-225 22.813,47 +0,06% +0,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,7 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,86 68,87 -0,0% -0,01 +17,3% Brent/ICE 76,47 76,21 +0,3% 0,26 +19,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,10 1.211,33 +0,1% +0,77 -7,0% Silber (Spot) 14,93 14,89 +0,2% +0,04 -11,9% Platin (Spot) 806,20 804,50 +0,2% +1,70 -13,3% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,9% +0,02 -18,2%

Die Rohstoffpreise profitieren tendenziell vom schwächeren Dollar. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI wird jedoch gebremst von einem Bericht, wonach die Rohölbestände im zentralen Öllager in Cushing zwischen dem 21. und dem 24. August um 764.800 Barrel gestiegen sind, meldet Reuters.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit dürfte den US-Börsen auch am Dienstag Auftrieb geben. Die Rekordmarken, die S&P-500 und Nasdaq-Composite am Montag erreicht hatten, dürften von neuen Allzeithochs abgelöst werden. Nach der Einigung mit Mexiko werden die USA am Dienstag mit Kanada verhandeln.

Abseits des Handelsstreits sind spannende Themen rar. An Konjunkturdaten wird am Dienstag vorbörslich der Case-Shiller-Hauspreisindex veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass für den Monat Juni - wie schon im Vormonat - ein Anstieg um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet wird. In dem Umfeld der überwiegend guten US-Konjunkturdaten fielen die Daten vom Immobilienmarkt in jüngster Zeit allerdings negativ auf. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index des Verbrauchervertrauens. Hier wird für August ein Rückgang auf 126,5 Punkte von 127,4 im Vormonat prognostiziert.

Nach Börsenschluss wird Hewlett Packard Enterprise über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten. Daneben stehen einige Übernahmen im Blick. So hat Aspen Insurance der Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Funds für 2,6 Milliarden Dollar zugestimmt. Und VMware plant den Kauf von Cloudhealth. Der Kaufpreis wurde zwar nicht genannt, laut der Nachrichtenagentur Reuters beträgt er aber etwa 500 Millionen Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Juni 20 Städte PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 126,5 zuvor: 127,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen geht am Dienstagmittag die Puste aus. Das positive Momentum nach dem Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Mexiko läuft damit erst einmal aus. QC Partners warnt vor zu viel Euphorie: Aus der Handels-Einigung mit Mexiko sollten Anleger lieber keine positiven Schlüsse für die Verhandlungen mit China ziehen. "Zwischen den USA und China ist und bleibt die Situation festgefahren", so Marktstratege Thomas Altmann. Der Autosektor gewinnt 1,3 Prozent. Der Vertrag zwischen den USA und Mexiko ist vor allem für Autohersteller und -zulieferer positiv. Deutsche Autohersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. VW gewinnen 1,7 Prozent und BMW 2,2 Prozent. Bei den Zulieferern geht es für Hella um 1,1 Prozent und für Leoni um 2,1 Prozent nach oben. Besonders gut sind die Vorlagen für die Rohstoff-Aktien, die vom Rücksetzer des Dollar profitieren. Da viele von ihnen in London notieren und dort am Montag Feiertag war, geht es mit ihnen nun besonders stark nach oben. Der Branchen-Index im Stoxx legt um 1,8 Prozent und ist damit Branchengewinner in Europa. Daneben bewegen Analystenkommentare die Kurse. Siemens Healthineers klettern um 2,2 Prozent auf 39,37 Euro, nachdem Berenberg das Kursziel auf 42 von 36,50 Euro erhöht hat. Eon fallen gegen den Trend um 1,4 Prozent. Jefferies hat die Aktie auf "Halten" abgestuft. RWE (+1,4 Prozent) ist von Jefferies dagegen auf die Kaufliste genommen worden. Varta legen nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 4 Prozent zu. Um 2,2 Prozent nach oben geht es mit Jost Werke AG nach guten finalen Zahlen zum ersten Halbjahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1699 +0,18% 1,1670 1,1676 -2,6% EUR/JPY 129,94 +0,20% 129,81 129,66 -3,9% EUR/CHF 1,1424 -0,15% 1,1441 1,1447 -2,4% EUR/GBP 0,9073 +0,18% 0,9067 0,9059 +2,1% USD/JPY 111,07 +0,02% 111,24 111,06 -1,4% GBP/USD 1,2896 +0,01% 1,2871 1,2887 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.935,22 +2,7% 6.906,84 6.751,95 -49,2%

Der Dollar gibt nach der Einigung zwischen USA und Mexiko auf breiter Front nach. Der Euro erobert daraufhin die Marke von 1,17 Dollar zurück. Die Beilegung des Handelsstreits lasse die Anleger wieder stärker ins Risiko gehen, heißt es aus dem Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit hat die meisten Börsen in Asien an die Vortagesaufschläge anknüpfen lassen. Ausnahmen bildeten die Kernlandbörsen in China. Zwar weckte die Einigung bei Anlegern die Fantasie auf eine Entspannung auch im Handelsstreit der USA mit China, allerdings bremste US-Präsident Trump entsprechende Spekulationen, denn er sah die Zeit für neue Verhandlungen noch nicht gekommen. Besser als die chinesischen Börsen hielt sich die Börse in Taipeh. Beflügelt von Aufschlägen im US-Technologiesektor stiegen dort Taiwan Semi 1,8 Prozent. Ein Wettbewerber stieg im Bereich 7-Nanometer aus. Largan gewannen 3 Prozent, die Titel des Lautsprecheranbieters Merry 10 Prozent nur gebremst vom Tageslimit. Händler sprachen hier von einem überzeugenden Umsatzausblick für das dritte Quartal. Am chinesischen Aktienmarkt standen Mobilfunkwerte rund um den Übertragungsstandard 5G im Blick. Die Regierung wird in Kürze Pläne für Übertragungsfrequenzen und Bandbreiten bekannt geben. ZTE zeigten sich hoch volatil und gaben nach einem anfänglichen Höhenflug 1,6 Prozent ab. CIG Shanghai, Wutong and Wanma Technology stiegen um das Tageslimit von 10 Prozent. Das Schwergewicht Tencent gewann im Sog der US-Technologiependants 1,0 Prozent, Sunny Optical legten um 2,1 Prozent zu. Die Börse in Tokio wurde vom Yen gebremst, der im Tagesverlauf zum Dollar zulegte. Gesucht waren wegen der Hoffnung auf einen Befreiungsschlag in den diversen Handelskonflikten Export-, Gummi-, Automobil- und Reedereiwerte. Toyota stiegen um 0,9 Prozent. Der Autobauer steht im Rahmen einer geplanten Zusammenarbeit offenbar vor einem Investment von 500 Millionen US-Dollar in den Fahrtenvermittler Uber.

CREDIT

Nach dem Tightening vom Wochenauftakt verändern sich die die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen am Dienstag nur noch wenig. Da die Börsen in London nach dem Feiertag nun wieder geöffnet sind, rechnen Marktteilnehmer allerdings mit einem deutlich anziehenden Geschäft.

Einerseits stützen zwar die guten Konjunkturdaten wie der jüngste ifo-Geschäftsklimaindex sowie die festen Aktienbörsen die Stimmung. Auf der anderen Seite wird aber auch mit einem höheren Angebot an Unternehmensanleihen gerechnet. Spätestens mit der weiteren Senkung der EZB-Anleihenkäufe dürften deshalb auch die Credit-Spreads wieder zunehmen, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Börse kauft Minderheitsanteil an Fintech HQLAx

Die Deutsche Börse hat sich an dem Fintech HQLAx beteiligt, um die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu stärken und auszuweiten. Der DAX-Konzern erwarb seinen Angaben zufolge für einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag eine Minderheitsbeteiligung an der HQLAx Sarl und will die Beteiligung Ende des Jahres voraussichtlich aufstocken. Nähere Angaben machte die Deutsche Börse AG dazu nicht.

Lufthansa/Spohr sieht riesige "Wachstumsschmerzen" der Luftfahrtbranche

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht seinen Konzern auf Kurs, ist mit der Service-Qualität indes nicht zufrieden. Zum einen habe die rasche Expansion durch die Integration von Air Berlin negative Auswirkungen für die Passagiere, zum anderen habe die Branche ein gemeinsames Problem: "Dieses Problem heißt Wachstum", sagte Spohr zu Journalisten. Lösungen dafür könnten nur gemeinsam gefunden werden.

EU gemehmigt Merck Verkauf von Consumer Health an Procter & Gamble

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.