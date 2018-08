ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: Änderungen im Aufsichtsrat DGAP-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: Änderungen im Aufsichtsrat 28.08.2018 / 13:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ICF BANK AG - Änderungen im Aufsichtsrat Die gestrige ordentliche Hauptversammlung der ICF BANK AG hat den Aufsichtsrat neu konstituiert. Ab sofort unterstützen zwei neue Mitglieder das Gremium: Lars Hille, Dipl. Kaufmann, ehemaliger Vorstand DZ BANK AG und Christian Randolph Culver Vorsitzender des Vorstands IT Professionals AG Zur Wiederwahl standen die Mandate von Prof. Dr. von Rosen und Werner Suhl an, die in ihrem Amt bestätigt wurden. Bei der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurden einstimmig Herr Franz A. Rüegg erneut zum Vorsitzenden und Herr Prof. Dr. von Rosen zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der ICF BANK AG gewählt. Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: Franz A. Rüegg, Vorsitzender des Aufsichtsrats Prof. Dr. von Rosen, stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Christian R. Culver Lars Hille Rainer Roubal Werner Suhl Der Aufsichtsrat und der Vorsitzende des Vorstands der ICF BANK AG, Bernd Gegenheimer, bedanken sich bei den ausscheidenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Ulrich Caspar und Herrn Dr. Stefan Flach für die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neu konstituierten Gremium des Aufsichtsrats. Herr Bernd Gegenheimer betonte, "dass im Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand die erfolgreiche Strategieentwicklung entscheidend durch entsprechende Kompetenzen gestützt werde". Die ICF BANK AG ist eine der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland und ein neutraler Handelspartner mit Banklizenz. Sie bietet institutionellen Kunden professionelle Dienstleistungen im Wertpapierhandel und Kapitalmarkt. Der Vorstand der ICF BANK AG Frankfurt am Main, 28. August 2018 Herausgeber: ICF BANK AG Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main Phone: 069 92877-316 28.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 718093 28.08.2018

