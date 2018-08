Hier geht's zum Video

Der DAX verbucht in diesem Jahr eine negative Performance. Anders die Nebenwerte. In unterschiedlichen Ausprägungen. Nun ändert die Deutsche Börse die Index-Regeln - Vor- oder Nachteil, Sophia Wurm von der Commerzbank? 78 Prozent in drei Jahren. Das gelang dem DAX bei Weitem nicht. Aber einem der Nebenwerte-Indizes. Welchem? Fakt ist: Die bessere Performance der kleineren Indizes sei nicht nur erklärbar mit den Problembranchen im DAX. Sophia Wurm von der Commerzbank sieht verschiedene Gründe für die Outperformance der Kleinen. Die aber auch schon lange anhält. Was, wenn der NASDAQ-Wind nachlässt? Was wird mit den Indizes, wenn die Zugpferde wie Wirecard aufsteigen? Das erklärt die Expertin im Gespräch mit Antje Erhard an der Frankfurter Börse.