Nach Ibbenbüren betreibt Bergbaukonzern RAG nur noch eine Zeche in Bottrop. Bis Jahresende soll auch hier Schluss sein.

Das Ende der Steinkohleförderung in Deutschland ist einen weiteren Schritt näher gerückt. Auf der Zeche Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen wird seit Mitte August keine Kohle mehr abgebaut, wie ein Sprecher des Bergbaukonzerns RAG am Dienstag in Essen sagte.

Damit fördert nur noch die Zeche Prosper-Haniel in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...