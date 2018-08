Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Montag um 2,5K zulegten, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 189.364 Kontrakten lag. USD/JPY Rücksetzer bleiben verhalten Die Abwärtskorrektur des USD/JPY sollte lediglich vorübergehend sein, da das Open Interest und das Volumen gefallen sind. Eine weitere ...

