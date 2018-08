Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Juli stabil

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Juli stabil geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,1 Prozent, der gleichen Rate wie im Vormonat. Die an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchsen um 3,0 (Vormonat: 3,0) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 3,4 (3,1) Prozent und die Konsumentenkredite um 7,3 (7,2) Prozent.

IAB: Beschäftigungsaufschwung in Deutschland geht weiter

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt weiterhin gute Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt in den nächsten drei Monaten an. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinkt im August geringfügig um 0,1 Punkte auf 103,5 Zähler. "Der Beschäftigungsaufschwung in Deutschland geht weiter", kommentierte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs, den hohen Stand.

Ifo-Exporterwartungen steigen mit nachlassenden Handelssorgen

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im August verbessert. Die ifo Exporterwartungen der Industrie stiegen auf 14,4 Saldenpunkte von 13,8 im Juli. "Das verbale Abrüsten im Zoll- und Handelsstreit führt zu einer Stimmungsaufhellung unter den deutschen Exporteuren, insbesondere den Autobauern", erklärte das Institut.

Banken fragen 0,245 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,540 Milliarden Euro nach 2,785 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 28 (Vorwoche: 31) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,245 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Seehofer bietet Sachsen Polizeiunterstützung des Bundes an

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Sachsen Polizeiunterstützung des Bundes angeboten. "Die Polizei in Sachsen ist in einer schwierigen Situation", erklärte Seehofer in Berlin. "Sofern von dort angefordert, steht der Bund mit polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung." Zugleich verurteilte Seehofer die ausländerfeindlichen Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz.

Nach neuen Krawallen in Chemnitz Debatte über Defizite bei Polizei

Die neuerlichen gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz haben eine Debatte über Defizite der Polizei und die Rolle des Rechtsstaats ausgelöst. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnte an Dienstag im Handelsblatt vor rechtsfreien Räumen. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sieht gar die Gefahr "von bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Bei Zusammenstößen rechts- und linksgerichteter Demonstranten in Chemnitz hatte es am Montagabend mehrere Verletzte gegeben.

LKA übernimmt Ermittlungen nach Ausschreitungen in Chemnitz

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz hat das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen die weiteren Ermittlungen übernommen. Für das am LKA angesiedelte polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum gelte es nun, "zügig, umfassend und entschlossen zu ermitteln", erklärte LKA-Präsident Petric Kleine in Dresden. Zuvor hatte bereits von juristischer Seite eine Sondereinheit für Extremismus bei der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen die Ermittlungen an sich gezogen.

Merkel vertieft Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika

Die Entwicklung neuer Ansatzpunkte für die wirtschaftlichen Beziehungen ist einer der Schwerpunkte der Afrika-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Senegal, Ghana und Nigeria. Die am Mittwoch beginnende dreitägige Reise reihe sich in die intensiven Kontakte der Regierung und der Kanzlerin mit afrikanischen Repräsentanten ein, hieß es aus Regierungskreisen in Berlin. Merkel wird den Angaben zufolge von einer elfköpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet.

Mexiko-Handelspakt lindert Bedenken der Autohersteller

Das neue Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko wird die Rahmenbedingungen für die Autohersteller ändern, die in der Region produzieren. Angesichts der Sorgen der Autobranche vor einem Handelskonflikt der beiden Länder und den Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einzelne Hersteller wird die Branche nun aufatmen.

Warum sich die Märkte über Trump's-Mexiko-Deal freuen

Die USA und Mexiko haben sich ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta verständigt. Das vorläufige Handelsabkommen, das US-Präsident Trump mit Mexiko geschlossen hat, könnte zu Ungunsten von US-Unternehmen und Verbrauchern sein. Allerdings ist es weitaus besser als die Alternative.

USA wegen Strafzollpolitik weniger attraktiv für deutsche Firmen

Wegen der Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump verlieren die USA als Markt an Attraktivität für die deutschen Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham). Zwei von fünf befragten Firmen berichten, dass seit dem Handelskonflikt die Vereinigten Staaten an Anziehungskraft eingebüßt haben.

Türkei in der Zwickmühle im Kampf gegen die Krise

Es war ein harter Schlag für die türkische Wirtschaft, als die Lira Anfang August stark an Wert verlor. Nachdem sich die Lage zwischenzeitlich ein wenig beruhigt hatte, setzt sich der Ausverkauf der türkischen Währung am Montag und Dienstag nach dem Ende der Feiertage in der Türkei fort. Anleger treibt nun die Sorge vor weiteren Erschütterungen.

Irans Parlament nimmt Präsident Ruhani wegen Wirtschaftskrise ins Verhör

Wegen der gravierenden Währungs- und Wirtschaftskrise im Iran hat das iranische Parlament Präsident Hassan Ruhani ins Verhör genommen. Die Abgeordneten verlangten von dem Staatschef Auskunft, was er gegen den Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Inflation sowie den Verfall der Währung unternehmen wolle. Am Ende der Sitzung äußerten die Parlamentarier deutlich ihre Unzufriedenheit über Ruhanis Antworten auf vier ihrer fünf Fragen.

Umfrage: Deutschland holt beim Mobile Banking auf

Deutsche Verbraucher haben immer noch relativ wenig Vertrauen in die Nutzung mobiler Endgeräte, wenn es um Bankgeschäfte geht. Die Nutzungszahlen holen jedoch langsam auf, wie eine Umfrage der ING-Diba zeigt, die in 13 europäischen Ländern sowie Australien und den USA durchgeführt wurde. Im Jahr 2017 hatten noch gut 60 Prozent der Deutschen niemals Mobile Banking (per Smartphone, Tablet, Smart TV, Mobiltelefon etc.) genutzt. In diesem Jahr sind es nur noch 40 Prozent.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juli Handelsbilanz 0,0 Mrd SEK

Schweden Juli Handelsbilanz PROGNOSE: Defizit 1,2 Mrd SEK

Schweden Juli Exporte 108,2 Mrd SEK

Schweden Juli Importe 108,2 Mrd SEK

Schweden Juli Einzelhandelsumsatz -1,2% gg Vorjahr

Schweden Juli Einzelhandelsumsatz -1,0% gg Vormonat

Schweden Juli Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

Schweden Juli Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +0,4% gg Vorjahr

