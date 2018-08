Rund ein Jahr nach ihrem Börsengang haben die Industrieunternehmen Varta und Jost Werke am Dienstag mit ihren Ergebnissen die Anleger erfreut. Wie schlagen sich die Unternehmen, was sagen die Experten und wie haben sich die Aktienkurse seit dem Gang auf das Börsenparkett entwickelt?

SO SIND DIE GESCHÄFTE ZULETZT GELAUFEN:

Sowohl der Batteriehersteller Varta als auch der Lkw-Ausrüster Jost Werke haben Umsatz und Gewinn zuletzt kräftig gesteigert. Bei Varta brummt vor allem das Geschäft mit Energie- und Batteriespeichern. Jost profitiert von einer starken Nachfrage nach Last- und Wohnwägen in Nordamerika - und bekräftigte die vor kurzem nach oben geschraubten Jahresziele.

Um knapp 10 Prozent legten die Erlöse von Jost im ersten Halbjahr zu. In Nordamerika wuchs der Umsatz mit Komponenten für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger sogar mehr als doppelt so stark. Dort gewannen die Neu-Isenburger nach eigener Aussage auch Marktanteile hinzu. Allerdings drückten stark gestiegenen Stahlpreise - eine Folge der Strafzölle auf Importstahl - und Investitionen auf die Profitabilität.

Varta investiert angesichts einer starken Batterienachfrage kräftig in neue Fertigungskapazitäten. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent zu. Neben den Energiespeichern trugen auch Mikrobatterien zum Wachstum bei. Varta hatte dieses Standbein zuletzt mit einer weiteren Tochtergesellschaft ausgebaut. Die Schwaben profitieren vor allem von der hohen Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien.

DAS SAGEN ANALYSTEN:

Alexander Wahl vom Investmenthaus Mainfirst lobt die Jost Werke, weil sie solide Barmittel erwirtschafteten und gute Margen erzielten. Allerdings könne der starke Fokus auf den europäischen Markt - hier erlöst Jost knapp zwei Drittel des Umsatzes - künftig zur Bremse werden. Denn Europa sei eine vergleichsweise gesättigte Absatzregion, die Wachstumspotenziale lägen eher in den USA und in China. "Wir machen nur wenig positives Überraschungspotenzial aus", schrieb der Experte in einer Studie.

Varta könnte von einem anhaltend starken Trend zur Energiespeicherung profitieren, sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie. "Anleger sind sehr interessiert an Investments in diesem Segment", schrieb Chris Armstrong von der Berenberg Bank. Allerdings trenne sich hier zunehmend die Spreu vom Weizen: Während die Kurse der Produzenten von Batterie-Vorprodukten zuletzt gefallen seien, hätten die der Speicherhersteller zugelegt. Die Analysten empfahlen die Varta-Aktien zum Kauf.

DAS MACHEN DIE KURSE:

Die guten Geschäftsaussichten für Varta quittierten die Anleger am Dienstag mit einem Rekordhoch der Aktie: Mit einem Anstieg um 5,6 Prozent auf 26,40 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit dem Börsengang im Oktober vergangenen Jahres. Damit war das Unternehmen fast eine Milliarde Euro wert. Anleger, die die Papiere einst zum Ausgabepreis von 17,50 Euro bezogen hatten, können sich über einen Kursgewinn von gut 50 Prozent freuen. Selbst zum bisherigen Tiefstkurs von 17,67 Euro im März handelten sie noch knapp über dem Emissionspreis.

Auch die Aktionäre der Jost Werke können sich über Kursgewinne freuen: Mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 38,50 Euro je Aktie handelten die Papiere am Dienstag gut 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 Euro. Allerdings liegt der Kurs damit weit unter dem Rekordhoch von Anfang November bei knapp 50 Euro. Von diesem Hoch waren die Aktien bis Ende Juni auf nurmehr 30 Euro abgebröckelt, hatten sich seitdem aber wieder erholt./bek/edh/fba

ISIN DE000A0TGJ55 DE000JST4000

AXC0150 2018-08-28/14:03