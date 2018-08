Zürich (ots) -



Auf dem Büromarkt des Wirtschaftsraums Zürich zeichnet sich eine

deutliche Belebung ab. In anderen Schweizer Gebieten sind

uneinheitliche Trends zu erwarten. Der Wohnmarkt dürfte weitgehend

stabil bleiben. Serviced Appartements erweisen sich als stark

nachgefragtes Produkt. Dies sind die Schlüsselerkenntnisse der

Sommerumfrage 2018 von CSL Immobilien bei Marktakteuren und -kennern.

Die Nachfrage nach Büroflächen wird Mitte 2018 in den meisten

Regionen des Wirtschaftsraumes Zürich gegenüber dem Vorjahr deutlich

positiver eingeschätzt. Zürich City, Zug und Zürich West bleiben die

Top-Bürostandorte, doch auch die übrigen Zürcher Stadtteile dürften

profitieren. 17 Prozent der Teilnehmenden im Wirtschaftsraum Zürich

nennen Unternehmenswachstum als Hauptgrund der steigenden Nachfrage.

Dies ist der höchste Wert seit dem Beginn der Finanzkrise im Jahr

2008. Weitere 9 Prozent sehen Neugründungen als Hauptgrund - auch

diese Entwicklung stimmt zuversichtlich.



In Basel hat sich der letztjährige Aufwärtstrend des Büromarkts

stabilisiert. Für den Wirtschaftsraum Bern ist im Vorjahresvergleich

eine leichte Abkühlung ersichtlich. Bei den Incentives wie Beiträge

zu Mieterausbauten oder Early Break Options zeigen sich ebenso wie

bei der mietfreien Zeit regional uneinheitliche Tendenzen: Die

durchschnittliche mietfreie Zeit ist in Zürich wie in Bern von rund

vier auf drei Monate gesunken, in Basel blieb sie ähnlich wie im

Vorjahr bei drei Monaten.



Wohnmarkt: Stabile bis leicht sinkende Preise



Für das kommende Jahr erwarten die Teilnehmenden der CSL

Sommerumfrage in Zürich eine stabile bis leicht steigende

Preisentwicklung für Stockwerkeigentum und Einfamilienhäuser, während

im Mietwohnungssegment eine stabile bis leicht sinkende Tendenz

erwartet wird. In Basel wird von einer mehrheitlich stabilen

Entwicklung auf allen Teilmärkten ausgegangen. In Bern erwartet im

Wohneigentumsmarkt rund die Hälfte der Teilnehmenden eine steigende

Tendenz, die andere Hälfte eine stabile Entwicklung. Für den

Mietmarkt sieht es anders aus: Die Hälfte der Spezialisten erwarten

stabile und die andere Hälfte tendenziell leicht sinkende Mieten. In

allen Regionen zieht sich der Trend hin zu kleinen Wohnungen in

städtischer Lage fort, nun auch verstärkt im Eigentumssegment.

Ebenfalls eindrücklich ist die Einschätzung der Nachfrage für

Serviced Apartments. Über 80 % der Experten schätzen die Nachfrage

für Zürich und Basel als hoch ein, für Bern beurteilt sogar die

Gesamtheit der Befragten die Nachfrage als hoch.



Breiter Konsens herrscht bei den Herausforderungen für den

Wohnmarkt: Die Zinsentwicklung hängt wie ein Damoklesschwert über dem

Markt, aber auch die Regulation des Hypothekarmarkts und ein

Überangebot insbesondere an schlecht erschlossenen Lagen sind häufig

genannte Risiken.



CSL Immobilien führt die Sommerumfrage seit vielen Jahren durch.

2018 nahmen 174 Marktakteure, Expertinnen und Experten daran teil.

Die Sommerumfrage ergänzt den jeweils im Februar erscheinenden CSL

Immobilienmarktbericht. Weitere Auskünfte:



