Kapstadt - Die britische Premierministerin Theresa May hat auf ihrer ersten Afrika-Reise im Amt stärkere Handelsbeziehungen mit dem Kontinent angekündigt. May stellte Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro in Aussicht. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze solle das Herzstück der britisch-afrikanischen Partnerschaft sein, sagte May am ersten Tag ihrer Reise in Südafrika.

Ängste vor einem ungeordneten EU-Austritt Grossbritanniens ohne Vertrag versuchte May zu zerstreuen. Ein solcher "No-Deal-Brexit" wäre "nicht das Ende der Welt", sagte May im Flieger auf dem Weg nach Südafrika. Vor dem Ausscheiden Grossbritanniens aus der Europäischen Union Ende März 2019 sucht May verstärkt nach Handelspartnern. ...

