Maricann Group Inc.: Maricann schließt unverbindliche Konditionsvereinbarung für strategisches Joint Venture in Italien DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Joint Venture Maricann Group Inc.: Maricann schließt unverbindliche Konditionsvereinbarung für strategisches Joint Venture in Italien 28.08.2018 / 14:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Maricann schließt unverbindliche Konditionsvereinbarung für strategisches Joint Venture in Italien TORONTO, ONTARIO, 28. August 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Konditionenvereinbarung zur Gründung eines strategischen Joint Venture mit San Martino S.S. ("San Martino") geschlossen hat. San Martino ist ein großes Agrarunternehmen in Italiens Region Piemont, das von dem Mailänder Geschäftsmann Umberto Signorini gegründet wurde. Gemäß des geplanten Joint Venture werden Maricann und San Martino zusammen mit der Universität Ostpiemont ein Kompetenzzentrum für Cannabisprodukte entwickeln, das anfänglich einen hohen CBD-Gehalt für den medizinischen Markt und letztlich ein THC-Produkt für den europäischen Markt herstellen wird. Die Gründung des Joint Venture unterliegt der Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und der Verhandlung und dem Abschluss der definitiven Dokumentation. Federico Riboldi, Vizepräsident der Provinz Alessandria, sagte: "Es ist eine wahre Freude, den Beginn der Zusammenarbeit von Maricann mit San Martino zur Entwicklung eines CBD- und THC-Projekts hier in Italien und insbesondre in der Provinz Alessandria zu sehen. Ich denke wir haben die beste Kombination von Leuten gefunden, um das erste CBD- und THC-Unternehmen in Italien zu werden." Umberto Signorini Jr. sagte: "Die Partnerschaft zwischen Maricann und der Familie Signorini zur Entwicklung von CBD-Produkten ist sehr aufregend. Es gibt große Möglichkeiten für die Sektoren Kosmetik, Nahrungsmittel, Tiermedizin, Arzneimittel und Freizeit." "Wir sind stolz darauf, eine Partnerschaft mit San Martino und der Familie Signorini zu gründen und haben für diese Initiative eine beispiellose Regierungsunterstützung erhalten. Unser Erstanbietervorteil bei Cannabis aus Kanada hat die Gelegenheit zur Arbeit mit etablierten und respektierten Gruppen in Europa und jetzt in Italien mit San Martino geboten. Wir werden unsere global führende Technologie einbringen, die zusammen mit Rockwell Automation zur Automatisierung und Standardisierung der Cannabisproduktion und nachfolgender Produkte entwickelt wurde, während wir die Vorteile aus der in Piemont bestehenden Infrastruktur ziehen einschließlich der Elektrizität, die in San Martinos Biogasanlagen produziert wird," sagte Ben Ward, CEO von Maricann. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 28.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 718113 28.08.2018

ISIN CA5667241007

AXC0154 2018-08-28/14:10