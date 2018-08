Die kanadische Bank of Nova Scotia (ISIN: CA0641491075, NYSE/TSE: BNS) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,85 kanadischen Dollar (CAD) aus. Im Vergleich zum Vorquartal (0,82 CAD) ist dies eine Anhebung um 3,7 Prozent oder 3 US-Cents. Die Zahlung erfolgt am 29. Oktober 2018 (Record day: 2. Oktober 2018). Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1832 wird ununterbrochen ...

