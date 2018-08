Die hybriden und elektrischen Allrounder der Baureihen Hidrive und Alldrive von Arburg, Loßburg, gibt es in einer speziellen Packaging-Ausführung (P). Diese schnelllaufenden Hochleistungsmaschinen sind auf hohe Produktivität bei gleichzeitig reduziertem Energiebedarf ausgelegt und zeichnen sich durch die abgestimmte Kombination Säulenabstand-Schließkraft-Öffnungsweg aus. Hinzu kommen schnelle, präzise und energiesparende Werkzeugbewegungen durch servoelektrische Kniehebel-Schließeinheiten, hohe Plastifizierleistungen durch Barriereschnecken und servoelektrische Dosierantriebe, dynamische lagegeregelte Schnecken sowie effektive Einspritzvolumenströme.

IML-Produkte: Schnell und leicht produzieren

Bei IML-Anwendungen kommt es besonders auf eine schnelle und hochwertige Serienfertigung bei gleichzeitig möglichst geringem Material- und Energiebedarf an. Eine ablauftechnisch bis ins Detail abgestimmte Kombination aus Werkzeug, IML-Robot-System und Maschine und zeichnet sich durch hohe Produktivität, schnelle Zyklen und ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau aus, wie anhand spannender Beispiele deutlich wird: Ein speziell für Dünnwandartikel ausgelegten Allrounder 570 H (P) produziert in nur 1,9 Sekunden vier dekorierte IML-Becher zu je 3,55 Gramm und verpackt diese anschließend in Kartons. Ein hybrider Allrounder 630 H (P) fertigt in einer Zykluszeit von 3,5 Sekunden vier je 180 Milliliter fassende IML-Rundbecher. Die sogenannte TRIM-Technik (Thin Recess Injection Moulding) ermöglicht hierbei eine Gewichtsreduktion von rund 30 Prozent auf nur fünf Gramm pro Becher.

Die Herstellung von Joghurtbechern mit einem hybriden Allrounder 520 H (P) spart durch das sogenannte SKET-Design rund 25 Prozent Kunststoff ein. Die spezielle Geometrie mit spiralförmigen Fließhilfen ...

