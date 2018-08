Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer äußert sich zu den Ausschreitungen in Chemnitz und kündigt an: Die Polizei werde jetzt handeln.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Ausschreitungen in Chemnitz scharf verurteilt. "Die politische Instrumentalisierung durch Rechtsextremisten ist abscheulich", sagte Kretschmer am Dienstag in Dresden.

Die Ereignisse von Chemnitz zeigten, dass man im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfe. Der Staat lasse sich das Gewaltmonopol nicht aus der Hand nehmen. "Der sächsische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...