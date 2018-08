Die Hylea Group, die mit einer 7,25%-Anleihe 2017/22 (WKN A19S80) am KMU-Anleihen-Markt vertreten ist, hat eine neue Paranussfabrik mit hochmodernen Sortiermaschinen und Trockenöfen direkt in den Sammelgebieten des bolivianischen Regenwaldes fertiggestellt. Die Unternehmensgruppe spricht von einem "Meilenstein" der Unternehmensgeschichte, weil nun erstmals der Export der Nüsse direkt aus den Erntegebieten im Regenwald erfolgen könne. Durch die neue Fabrik soll neben einer verbesserten Qualität auch eine mehr als doppelt so hohe Nuss-Produktion sowie Exportmenge erzielt werden.

"Wir revolutionieren den Paranussmarkt mit modernster Technik und einer weiteren Verbesserung der Qualität. Das macht uns zu Pionieren in der Paranussbranche und führt diesen Bereich somit ins 21. Jahrhundert", sagt Aime Hecker, Unternehmensleitung Hylea, über die Fertigstellung der neuen Paranussfabrik. Mit der Fabrik soll mittelfristig ...

