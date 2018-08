Der Titel des Biotech-Spezialisten Evotec hat seinen steilen Aufwärtstrend (+ 56% Kursgewinn in den vergangenen 6 Monaten; + 487% in der 3-Jahres-Betrachtung) heute vorerst gestoppt und ist aufgrund von Gewinnmitnahmen deutlich abgebröckelt. Gegen Mittag notierten die Papiere des Biotech-Unternehmens am TecDax-Ende 4,22 Prozent tiefer bei 21,55 Euro. Am Morgen hatten sie mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...