BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem für den Abend geplanten Spitzentreffen zur Rentenpolitik Hoffnungen auf eine bevorstehende Einigung genährt. "Ich gehe jetzt nicht schlecht gestimmt in das Treffen", machte Merkel bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage klar.

Sie könne den Ergebnissen zwar nicht vorweggreifen, aber bereits am Samstag sei man "ein Stück vorangekommen", hob die CDU-Vorsitzende hervor. Abschließende Entscheidungen sollten aber nur gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden und SPD-Parteichefin Andrea Nahles fallen. "Insofern werden wir Sie natürlich sofort informieren, wenn wir Einigkeit gefunden haben", kündigte sie den Journalisten an.

An dem Treffen sollen laut Berichten neben Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und CSU-Chef Horst Seehofer auch Nahles, Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) und der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt teilnehmen. Am Samstag hatte ein Treffen von Merkel mit Scholz und Seehofer keine Einigung gebracht. Die Bundeskanzlerin hatte aber am Sonntag im ARD-Sommerinterview eine "sehr zeitnahe" Entscheidung zur Rente in Aussicht gestellt.

Die Koalition streitet derzeit über die Umsetzung des Rentenpakets von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) - vor allem, weil die Union damit eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung verbinden will. Die SPD wirft CDU und CSU deshalb eine Blockade vor. Für Unmut bei der Union sorgt zudem der Vorstoß von Finanzminister Scholz für eine langfristige Sicherung des Rentenniveaus bis 2040. Während Scholz seinen Vorschlag mehrfach bekräftigte, hat Merkel ihn abgelehnt. "Bitte keine Unsicherheit schüren, das ist meine Anforderung an die SPD", mahnte sie im ARD-Interview.

August 28, 2018 08:27 ET (12:27 GMT)

